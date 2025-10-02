Atentado a Cristina Kirchner: archivaron la causa contra Gerardo Milman

La jueza Capuchetti llamó a indagatoria al asesor kirchnerista Jorge Abello, quien había involucrado al diputado en la causa.

Gerardo Milman. Foto: NA

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó este jueves la denuncia contra el diputado nacional Gerardo Milman en la causa que lo investigaba por su presunta participación en el intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.

En su resolución, la magistrada señaló que “el conjunto de pruebas existentes, demuestran de momento la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos imputados”.

Además, la jueza Capuchetti citó a indagatoria por presunto falso testimonio a Jorge Abello, asesor del kirchnerismo que involucró a Milman en la causa. Deberá presentarse en indagatoria el próximo 13 de octubre a las 10.

Gerardo Milman. Foto: NA

Abello declaró haber escuchado decir al diputado la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, días antes del atentado en el bar “Casablanca”, frente al Congreso.

En aquel entonces, presentó ante la Justicia un mensaje de WhatsApp que le envió a Marcos Cleri, diputado al que asesoraba en aquel entonces.

Javier Milei respaldó a Milman: “Otra opereta que se cae”

Javier Milei respaldó a Milman. A través de su cuenta de X, el presidente expresó: “OTRA OPERETA QUE SE CAE”.

No es la primera vez que el mandatario se expide sobre el tema. En vísperas de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Milei hizo eco de la falta de evidencias en el celular del diputado del PRO respecto a la causa.

En aquel entonces, se habían sometido a peritajes 600 mil chats y mensajes en las redes sociales. “HOY SE CAYÓ LA OPERETA KUKA A MILMAN… EN EL MEDIO LE HICIERON LA VIDA IMPOSIBLE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, supo expresar aquel 5 de septiembre.