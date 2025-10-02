Milei, en la cárcel de Ezeiza para la reforma del Código Penal: todos los ejes que tratará

El presidente de la Nación estará en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Punto por punto, qué ejes tratará el presidente para la Reforma de Código Penal.

El presidente estará en la cárcel de Ezeiza junto a ministros y magistrados. Foto: REUTERS

Javier Milei estará en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza el jueves 2 de octubre para la presentación oficial del proyecto de "Reforma Integral del Código Penal". El presidente, acompañado por Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona y otros ministros y magistrados, discutirá los ejes centrales que se enmarcarán en el resguardo jurídico de la vida, la libertad y la propiedad; aumentar los castigos en delitos cometidos contra menores, mayores de 65 años y personas vulnerables; y otorgar un rol preponderante a las víctimas durante la ventilación de las actuaciones.

Durante los últimos días, el presidente causó todo tipo de reacciones en el mundo de la política tras algunas apariciones: presentó el libro Cambia la música del economista Salvador Di Stefano en La Rural; y brindó una entrevista a Gabriel Anello en Radio Mitre. Ahora se espera la discusión del proyecto “Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación” propuesto en marzo de 2025.

Cabe destacar que el Código Penal argentino fue sancionado en septiembre de 1921 y entró en vigencia el 30 de abril de 1922. Desde entonces, recibió más de 900 modificaciones parciales que afectaron su coherencia y en 2019, se presentó el primer proyecto de reforma integral al Congreso desde su sanción.

Reforma del Código Penal: qué ejes quiere cambiar Milei

Unificación y modernización normativa

Se plantea consolidar en un solo cuerpo normativo más de 1.000 leyes penales especiales que hoy están dispersas.

Se busca reemplazar el Código actual, vigente desde 1921, para adaptarlo a realidades nuevas como delitos digitales, pagos electrónicos, crimen organizado transnacional, inteligencia artificial.

Nuevas figuras delictuales y delitos emergentes

Incorporación de delitos vinculados al mundo digital: “pornovenganza”, “stealthing” (quitar preservativo sin consentimiento), acoso laboral/educativo, difusión de contenido sexual no consentido, hostigamiento digital, etcétera.

Estipulación de conductas delictivas modernas: robo de celulares, “motochorros”, estafas piramidales, secuestro virtual, fraude procesal.

Endurecimiento de penas y prisión máxima

Aumento de la pena máxima para homicidio simple hasta 30 años, con expansión de los supuestos de homicidio agravado y reclamando prisión perpetua en ciertos casos.

Elevación de las sanciones para delitos viales, lesiones en accidentes, delitos sexuales, delitos contra menores o personas vulnerables.

El proyecto de reformulación del Código Penal fue propuesto en marzo de 2025. Foto: REUTERS

Protección de bienes jurídicos y víctimas

Se incorpora protección explícita a bienes como la vida, la libertad, la propiedad, la familia, el honor y el equilibrio fiscal.

Se les otorga un rol más central a las víctimas dentro del desarrollo de las actuaciones judiciales.

Responsabilidad penal de personas jurídicas y corrupción

Se prevé un régimen de responsabilidad penal para empresas/personas jurídicas para cualquier delito, con criterios para imputación, graduación de penas y beneficios por cooperación judicial.

Endurecimiento de sanciones por corrupción, ampliación del soborno entre privados y eliminación de beneficios como la libertad condicional para ciertos delitos graves.

El presidente estará acompañad por Bullrich y Cúneo Libarona. Foto: NA

Delitos contra el ambiente, la seguridad vial y penalidad general