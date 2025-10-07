Milei dijo que la inflación “habrá desaparecido” en agosto de 2026

En la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata, Javier Milei adelantó cuándo desaparecerá la inflación tratándose de agosto de 2026.

El presidente estuvo en la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata y habló de la inflación. Foto: Oficina del Presidente

Javier Milei llevó adelante una conferencia de prensa en Mar del Plata en el marco de la inauguración de la fábrica de Lamb Weston. Entre otros temas, habló de la inflación y vaticinó que en agosto de 2026 habría desaparecido.

“Esos que proclaman que no se llega a fin de mes, son defensores del Estado presente. Es interesante porque cuando a alguien no le alcanza es definitivamente porque sobra Estado. Y esta gente, si verdaderamente estuviera preocupada porque a la gente no le alcanza, no tendría que estar proponiendo más Estado, sino menos”, sostuvo Milei.

En este sentido, dijo que desde mediados del 2024 “la base monetaria está fija y los rezagos oscilan entre 18 y 24 meses”. Allí fue cuando expuso que un estudio de la Universidad de Córdoba mostró que son 26 meses.

“A mitad del año que viene, hacia agosto, la inflación en Argentina habrá desaparecido, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo y más violento que ha creado la corporación política”, vaticinó el presidente.

La inauguración de la fábrica de Lamb Weston

De acuerdo al discurso del presidente, potenciará la producción de más de cien productores locales y generará aproximadamente tres mil puestos de trabajos entre los directos y los indirectos, entre la planta, los productores, los transportistas y el puerto de Mar del Plata desde donde se exportarán los productos a toda la región.

“Gracias a Mike Smith, gracias a Marc Schroeder, a Romina Broda y a todo el equipo de Lamb Weston por la invitación y por apostar por la Argentina para expandirse. Gracias también a todos los empleados por el empeño que han puesto en transformar, este espacio, en esta planta emblemática”, expresó.