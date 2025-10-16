Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza prepara cierres de campaña en el AMBA y el interior

El presidente continúa con el rol protagónico de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Javier Milei en Mendoza. Foto: NA

En el tramo final de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la mesa de coordinación de La Libertad Avanza (LLA) trabajaba en la planificación de dos actos con la participación del presidente Javier Milei, quien adoptó un rol protagónico.

El mandatario, que protagoniza las actividades proselitistas con desembarcos en distintas provincias, podría encabezar dos cierres: uno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otro en el interior del país.

Cuándo y dónde serán los actos de cierre de campaña de Milei

Si bien aún el cronograma todavía se encuentra en definición, fuentes del espacio revelaron a la agencia Noticias Argentinas que la intención es organizar un acto el próximo miércoles 22 de octubre en alguna localidad de Buenos Aires y otro al día siguiente, en alguna provincia favorable para LLA.

En esa línea, el evento que tendrá a Milei como atracción principal podría celebrarse -de no mediar imprevistos- en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, con fuerte predominio peronista que se impuso en los comicios bonaerenses por sobre el partido violeta con el 53,9% de los votos, contra el 28,5%.

Con la apuesta de recortar algo de los casi 14 puntos que aventajaron a Fuerza Patria el pasado 7 septiembre, los armadores libertarios trabajan en hacer pie en el territorio que lidera el gobernador Axel Kicillof.

En la agenda del Presidente figuraba la posibilidad de visitar este viernes a las 18 el municipio de Tres de Febrero, ubicado en la Primera Sección Electoral. Allí, Fuerza Patria ganó en septiembre con el 47% de los votos mientras que la La Libertad Avanza alcanzó solo el 37%.

De confirmarse, lo hará acompañado del flamante candidato, el legislador del PRO Diego Santilli, quien reemplaza al renunciado José Luis Espert al frente de la lista.

En vísperas de la veda electoral, que iniciará el próximo viernes 24, los equipos de campaña aún definen si el cierre en el interior, que tendrá lugar el próximo jueves 23, se celebrará en la provincia de Córdoba o en Santa Fe, específicamente en la Ciudad de Rosario.

En el campamento libertario sostiene que ambas provincias son adversas en el conteo camino a los comicios de octubre, pero consideran que la presencia del mandatario podría imprimir un plus en la previa a la elección.