La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza: tendrán la foto de Santilli

La CNE aprobó el pedido del oficialismo para poder reimprimir la cartelería que se ubicará en los sitios de votación en la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Foto: Agencia Noticias Argentinas /RRSS

La Cámara Nacional Electoral (CNE) respondió al pedido del oficialismo para poder reimprimir los afiches de La Libertad Avanza, que se ubicarán en los sitios de votación en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Diego Santilli encabezará estas imágenes, así como también se mostrará la grilla de candidatos actualizada.

El fallo apunta que deben acercarse todos los medios para “distribuir en la mayor medida posible los afiches actualizados, sin retrotraer etapas ya concluidas ni modificar el material esencial ya preparado para la constitución de las mesas de votación”.

Reichardt ocupaba el segundo lugar de la lista de La Libertad Avanza y Santilli el tercero. Foto: La Noticia 1

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó a favor de reimprimir la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para colocarlo en las escuelas el próximo 26 de octubre, que será distribuida por el Correo Argentino.

El fiscal recibió presentaciones de La Libertad Avanza en la cual se le garantiza que en 24 horas puede imprimirse nueva cartelería informativa con Santilli como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert.

Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli. Foto: @LLibertadAvanza

Además, el Correo informó que “bajo su responsabilidad” está en condiciones de distribuir en las escuelas la nueva cartelería “sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral”.

Bajo esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, expresó el fiscal en su dictamen.