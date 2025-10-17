El FMI solicitó a la Argentina acumular reservas internacionales: qué se sabe del nuevo pedido al gobierno de Milei

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó un informe. Qué hay detrás del pedido de acumular reservas internacionales a Argentina.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Argentina “acumular reservas” para afrontar shocks cambiarios en medio de la asistencia financiera de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Qué detalló Kristalina Georgieva, directora del organismo.

Al presentar su informe en el marco del cierre de la Asamblea Anual que realizó junto al Banco Mundial en Washington, Georgieva comunicó que las perspectivas económicas de la Argentina se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones en el país.

Es por eso que recomendó “acumular reservas” y que Argentina realice “esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas.

Por último, el FMI redujo el pronóstico de crecimiento de la Argentina para este año al 4,5%, y para 2026 al 4%.