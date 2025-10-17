El reclamo de Sturzenegger a los empresarios en IDEA: “Ya sé que nadie hizo nada”

Federico Sturzenegger le dijo a los empresarios en IDEA que el Gobierno “les da la libertad de rediseñar el contrato laboral y no hacen nada”. Qué expuso el ministro de Desregulación y Transformación.

Lo hizo en el 61° Coloquio de IDEA. Foto: Noticias Argentinas

Federico Sturzenegger realizó su presentación en el 61° Coloquio de IDEA en el hotel Sheraton de Mar del Plata y se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma laboral que baje los costos. Cuando profundizó en este tema, lo hizo a través de un reclamo hacia los casi 1000 empresarios que estaban presente en el lugar.

El pedido de Sturzenegger a los empresarios con la reforma laboral

“El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, dijo.

El ministro hacía referencia a las modificaciones promovidas por el Gobierno: proponen que cada rama de actividad determine en sus negociaciones paritarias si prefiere mantener el sistema tradicional de indemnización o reemplazarlo por un fondo de cese laboral, similar al que utiliza el rubro de la construcción, como por ejemplo, UOCRA.

El reclamo de Sturzenegger a empresarios

Sin embargo, según reconoció el propio Sturzenegger, los progresos en ese sentido fueron escasos y calificó este accionar por parte de los empresarios como algo negativo.

“Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador. No voy a pedir que levanten la mano porque ya sé que nadie hizo nada”, señaló.

El ministro de Desregulación y Transformación de la Nación hizo un reclamo a empresarios. Foto: Noticias Argentinas

“El Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema, porque si no... no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes”, expresó con malestar para luego proceder con su exposición.