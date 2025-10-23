Andrés Watson supervisó la pavimentación de accesos a la Secundaria N°15 de Florencio Varela

Estuvo acompañado por el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.

El jefe comunal verificó el avance de nuevos asfaltos en La Capilla. Foto: Prensa Municipalidad Florencio Varela

Andrés Watson supervisó los avances en las obras de pavimentación de los accesos a la Escuela Secundaria N°15, un punto clave para mejorar la conectividad en la zona. El intendente de Florencio Varela realizó el recorrido la mañana del miércoles 22 de octubre.

“Junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, iniciamos un plan de asfaltos: dos cuadras en la calle 1634 y cinco en 1631 para favorecer los ingresos a la institución pedagógica, inaugurada con el gobernador Axel Kicillof, al Centro de Salud y a la base SAME”, explicó durante la recorrida.

Además, Watson destacó que la intervención “contempló una obra hidráulica clave, debajo de una doble capa de hormigón para el tránsito pesado, con el objetivo de drenar el excedente de lluvias al brazo del arroyo Las Conchitas”. El jefe comunal agregó que las tareas incluyeron “la instalación de luminarias LED destinada a mejorar la circulación”.

El intendente Andrés Watson supervisó los avances de la obra pública. Foto: Prensa Municipalidad Florencio Varela

Vecinos de la zona valoraron los trabajos y recordaron las dificultades que enfrentaban antes del inicio de la obra. Nilda y Mabel Meliendres contaron que la calle “solía inundarse con mucho barro” y celebraron que “incluyeran el alumbrado, fue un progreso”.

Por su parte, Lucas Martínez, quien vive en el barrio desde 2020, relató que “un vehículo terminó atrapado y no lográbamos sacarlo”, y señaló que ahora la pavimentación permitirá “el ingreso de coches o ambulancias, pero principalmente llegar a la escuela, que quedó hermosa, de primer nivel. Bien por la inversión en obra pública”.

Mientras los operarios volcaban el concreto, María Gallo observó los avances desde su casa y recordó las complicaciones que sufrían en días de lluvia. “Te estropeaba el auto pasar por acá. No podíamos caminar por ningún lado. Me pareció excelente que hicieran estas tareas”, expresó.

Watson estuvo acompañado de Diego Trejo, secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana.

