Cristina Kirchner cuestionó a La Libertad Avanza antes de las elecciones: “El experimento libertario fracasó”

La expresidenta de la Nación afirmó que el 26 de octubre será “una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática”.

Cristina Kirchner en el balcón de su casa de Constitución. Foto: NA/DAMIAN DOPACIO

Cristina Fernández de Kirchner publicó un video en su cuenta de X, a pocos días de las elecciones legislativas 2025. Allí, expresa a través de un audio sus sensaciones y cuestiona fuertemente a La Libertad Avanza.

La expresidenta recordó que “el experimento libertario fracasó y todos lo saben”. Además, indicó que el “próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores”.

A los argentinos y argentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/8Bay3PMQCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”, siguió en el audio.

Cristina Kirchner alertó también por la situación social y económica que atraviesa el país. “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios... Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”, apuntó.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

Y aprovechó para citar a Donald Trump, en una de sus polémicas declaraciones sobre Argentina: “Y si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”.

Y también cuestionó a Javier Milei por sus dichos en entrevistas: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”.

De cara a los comicios legislativos, Cristina reafirmó que “este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Por último, recordó que “el freno a Milei empieza este domingo”, aunque “la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar”.

La expresidenta sentenció: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.