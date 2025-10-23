Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller cercano a Caputo que asesoró a gobiernos y compañías en Estados Unidos

Pablo Quirno se convirtió en el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Javier Milei tras la renuncia de Gerardo Werthein. Su recorrido dentro de la política.

El recorrido del reemplazante de Werthein dentro del mundo de la política. Foto: Noticias Argentinas

Pablo Quirno es el nuevo canciller de la Nación y su designación fue oficializada en horas del mediodía del jueves 23 de octubre. Atravesado por las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei dispuso el desembarco del ahora exsecretario de Finanzas para hacerse cargo del ministerio de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Gerardo Werthein.

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller de la Nación

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

Pablo Quirno, nuevo canciller. Foto: NA

Desembarcó en el gobierno de Milei en 2023, fue parte de la administración de Cambiemos y exintegrante del directorio de la autoridad monetaria en un breve lapso del gobierno de Mauricio Macri.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En la función pública ingresó el 29 de febrero de 2016, cuando fue designado como Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

En enero de 2017, pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo, convirtiéndose en su jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas, desde donde colaboró con las negociaciones para concretar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También impulsó la iniciativa de Participación Público – Privada.

En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central a pedido de Caputo, que había asumido la presidencia del organismo. A tres meses de su nombramiento, dejó el cargo.