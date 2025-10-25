Elecciones legislativas 2025: la mirada de los medios internacionales sobre los comicios y Javier Milei

Diversos sitios analizaron las elecciones de este 26 de octubre, que representa una importante prueba para el Gobierno.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: REUTERS

Las elecciones legislativas 2025 aparecen como un punto de inflexión para el Gobierno nacional, que espera conseguir un buen resultado este domingo 26 de octubre. Distintos medios del mundo reflejaron en sus análisis lo que podría representar para la política nacional.

Distintos medios como CNN (Estados Unidos), DW (Alemania), France24 (Francia) y BBC (Reino Unido) publicaron diversas notas acerca de lo que puede ocurrir en las urnas, y las respectivas consecuencias.

El politólogo Daniel Zovatto fue entrevistado por Carmen Aristegui en CNN y detalló que “las elecciones legislativas del domingo son vitales para los próximos dos años del Gobierno de Milei”. Y se recordó que el presidente argentino “venía bien en las encuestas”, aunque actualmente “se le está complicando porque a un buen sector de la sociedad argentina se le está terminando la paciencia”.

Recuerda también que la gestión controló la inflación y logra “algunos progresos en la macroeconomía”, pero se deterioró el poder adquisitivo, hay desempleo y gran parte de la sociedad argentina “no llega a fin de mes”, lo que redunda en una “situación social es muy angustiante”.

“Los escándalos de corrupción le salpicaron muy cerca, incluido el de su propia hermana. Trump está ayudando a Milei no a la Argentina”, recordó el entrevistado Zovatto.

Javier y Karina Milei. Foto: NA

Por su parte, la BBC se pregunta “¿Cómo puede una elección legislativa en Sudamérica volverse tan trascendente que hasta Washington busca influir en ella?”.

“Para el presidente argentino, Javier Milei, un economista libertario que recibe apoyo directo de su par estadounidense, Donald Trump, se trata de su prueba más delicada en los casi dos años que lleva de mandato”, indica el medio británico.

Por su parte, el sitio DW alertó: “Elecciones legislativas en la Argentina: Milei bajo presión”, al tiempo que citó testimonios de Marcela Pagano, una diputada que decidió romper con La Libertad Avanza.

Javier Milei. Foto: REUTERS

El sitio alemán comenta que “Pagano no se anda con rodeos” cuando marca que “Milei se habría rodeado de oportunistas y aduladores”.

El sitio también consultó al analista político Sergio Berensztein, quien sostuvo: “Tampoco es que un triunfo (de Milei) solucione los problemas. El gobierno tiene que modificar la forma en la cual el presidente Milei administró el poder, muy confrontativo”.

France 24 tituló: “Elecciones en la Argentina: los partidos cierran campaña, de cara a lo que promete ser un plebiscito para Milei”.

El sitio francés describe la importancia de la provincia de Buenos Aires y recuerda a José Luis Espert, quien figura como cabeza de la lista oficialista en el distrito, pero no compite después de que “una investigación judicial y acusaciones en la prensa de estar ligado al narcotráfico” lo obligaron a renunciar a su candidatura.

Guillermo Francos, José Luis Espert, Javier Milei y Karina Milei. Foto: Presidencia

“Estos comicios pasarían desapercibidos en condiciones normales, pero se han convertido en una especie de referendo sobre la gestión de Milei y en un test a la fuerza del peronismo, el histórico movimiento político argentino que acaba de cumplir 80 años”, detallan desde el sitio francés.

El medio francés termina su análisis así cuando se refiere a uno de los problemas que afronta la Argentina: “La deuda externa bruta se situó en el segundo trimestre de 2025 en 305.043 millones de dólares, la más alta desde 1994″.

Se anticipó en más de 24 horas a los medios citados la agencia de noticias Reuters con un artículo referido a los reclamos de los jubilados que se manifiestan semanalmente en Plaza Congreso.

Elecciones, votación. Foto: NA

“Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”, titula en primera plana Reuters, en horas que la Argentina transita por el periodo de veda electoral.

El artículo detalla la pelea que llevan adelante los trabajadores retirados y aporta los testimonios de quienes asisten a los encuentros de los miércoles en el Congreso.

La publicación está acompañada por una imagen de los carteles que llevan las personas de la tercera edad a la plaza y lleva las firmas de dos columnistas de la agencia noticiosa dedicada a temas internacionales, con especial énfasis en los de índole económica.