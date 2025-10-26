Karina Milei, desde la sede de La Libertad Avanza: “Los números no los tenemos”

La Secretaria General de la Presidencia salió de la sede de La Libertad Avanza para brindar unas palabras posterior al cierre de los comicios. Qué dijo.

Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

Karina Milei habló desde la sede de La Libertad Avanza a la que ya llegó el presidente y otros referentes del Gobierno. La Secretaria General de la Presidencia y presidenta del espacio político celebró la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), agradeció la participación del electorado y dijo que están esperando por los números.

“Quiero agradecerles porque como han visto todos, han sido unos comicios muy tranquilos. Agradezco a todos los que participaron. Estamos muy contentos", sostuvo en compañía de Martín Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza.

“En estas elecciones estuvimos en los 24 distritos, es la primera vez, así que estamos muy contentos por eso. También por la Boleta Única de Papel, no tuvimos ninguna queja y es un logro de este Gobierno”, expresó.

“Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando”, remarcó. “Quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar. Y a todos los fiscales, por favor, que se queden hasta último momento”, concluyó.