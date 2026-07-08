Causa ARA San Juan: condenaron a tres años de prisión en suspenso a un exjefe de la Armada y absolvieron a otros tres oficiales

Tripulantes del ARA San Juan. Foto: NA

A casi nueve años de una de las mayores tragedias navales de la historia argentina, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó este miércoles 8 de julio el veredicto en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, hecho que causó la muerte de sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017. Los magistrados resolvieron condenar al excapitán de navío Claudio Villamide a la pena de tres años de prisión en suspenso y absolver y exculpar de toda responsabilidad penal a los otros tres altos mandos de la Armada que llegaron imputados al proceso: el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa.

Según la acusación fiscal, tras la avería crítica reportada por el submarino el día de su desaparición, no se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes contempladas en los protocolos, tales como ordenar la navegación inmediata en superficie o convocar de urgencia a personal especialista en la materia.

A Villamide lo encontraron culpable de los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabe resaltar que al tratarse de una condena de ejecución condicional, no irá a la cárcel. El Tribunal informó que los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de agosto.

Ara San Juan, NA.

Las últimas palabras de los acusados antes de la sentencia

Previo a la lectura del veredicto, los militares procesados hicieron uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal, donde insistieron en sus declaraciones de inocencia y defendieron el accionar de la fuerza:

Claudio Villamide (Condenado): “No entiendo por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal. Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos; aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”.

Luis López Mazzeo (Absuelto): “La acusación formuló un relato que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”.

Hugo Correa (Absuelto): “Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”.

Héctor Alonso (Absuelto): “Durante todo el proceso dije siempre la verdad. No la verdad que pudiera favorecerme, sino la verdad de los hechos tal como los viví y de las responsabilidades que realmente tuve y cumplí”.

El trasfondo del hundimiento del ARA San Juan

El ARA San Juan había zarpado desde la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 con el objetivo de cumplir una misión de patrullaje de control del mar. El 15 de noviembre se reportó la falla crítica en las baterías que precedió a su desaparición. Tras un año de búsquedas desesperadas, el casco resistente de la embarcación fue hallado en el Atlántico Sur, a unos 907 metros de profundidad, confirmándose que el submarino sufrió una implosión fulminante.

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Durante el debate oral, la Fiscalía argumentó de manera firme que el hundimiento no obedeció a un evento fortuito de la naturaleza, sino que se trató de una “tragedia previsible”. En la etapa de instrucción del caso, se habían detectado severas fallas de mantenimiento y alertas técnicas previas constatadas en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la propia Inspección General de la Armada, las cuales advertían explícitamente sobre el avanzado deterioro de las baterías y la falta de ingresos del buque a dique seco para reparaciones estructurales, alarmas que habrían sido ignoradas por la cadena de mandos.