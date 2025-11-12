Tras ser electa como senadora, Patricia Bullrich se reunirá con Victorial Villarruel

La presidenta del Senado y la futura jefa de bloque de La Libertad Avanza tendrán una reunión para coordinar fuerzas en el Poder Legislativo.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich Foto: NA

Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad -hasta el 10 de diciembre- y senadora electa por La Libertad Avanza, anunció que se reunirá el viernes 14 de noviembre con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

El encuentro se dará en el marco de la llegada de Bullrich a la cámara alta del Congreso, donde se desempeñará como jefa del bloque de senadores reemplazando a Ezequiel Atauche.

La actual ministra comunicó la información en una reunión que mantuvo con otros legisladores electos en el edificio Anexo del Senado.

La advertencia de Patricia Bullrich a Victoria Villarruel

Bullrich expuso que el lugar “más difícil” es el del Senado “porque en Diputados tenemos más posibilidades”. En este sentido, profundizó en torno a la relación con Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, quien atravesó momentos de tensión con el propio Javier Milei e integrantes del Gobierno y se mantuvo con un perfil bajo durante este último tiempo.

“Es la Vicepresidenta, ella no ordena necesariamente las conversaciones. Hay que tomar ese lugar y ella cumplir con su rol institucional. Nosotros vamos a dar la batalla política”, sostuvo.

Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná. Foto: Presidencia

“Yo creo que nos toca tener una relación institucional porque vamos a tener que construir esta mayoría, que es necesaria para sacar las leyes que queremos. No nos va a servir un enfrentamiento o una pelea”, precisó Bullrich. Además, reconoció que “se ha quedado bastante en silencio durante la campaña” y lanzó: “Así que espero que no sea de las que pongan palos en las ruedas, sino que sea de las que ayudan”.