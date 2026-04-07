Canal 26
Por Canal 26
martes, 7 de abril de 2026, 17:31
Embajada de Israel en Argentina. Foto: Google Maps.
Embajada de Israel en Argentina. Foto: Google Maps.

El Gobierno Nacional incrementó las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán durante este martes 7 de abril. La decisión se ejecutó tras la escalada de tensión en Medio Oriente que derivó en la reciente advertencia del régimen de Teherán sobre un potencial ataque a las sedes diplomáticas de Israel en distintos países.

Noticia en desarrollo.