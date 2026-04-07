Alerta en el Gobierno: el megaoperativo de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán
Durante este martes 7 de abril, el Gobierno reforzó las alertas de seguridad en las tres embajadas en un contexto marcado por la tensión en Medio Oriente y la advertencia de Irán de un potencial ataque a las sedes diplomáticas de Israel en distintos países.
El Gobierno Nacional incrementó las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán durante este martes 7 de abril. La decisión se ejecutó tras la escalada de tensión en Medio Oriente que derivó en la reciente advertencia del régimen de Teherán sobre un potencial ataque a las sedes diplomáticas de Israel en distintos países.
Noticia en desarrollo.
Más leídas