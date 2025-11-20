Caso ANDIS: descubrieron que Miguel Calvete había sido condenado por “prostitución ajena”, quedó detenido y está en la cárcel de Ezeiza

Miguel Ángel Calvete había sido condenado a cuatro años de prisión en 2019 y en medio de la investigación de la Justicia por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue detenido y trasladado a la cárcel de Ezeiza.

Se encuentra en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Foto: Splendid AM 990

Miguel Ángel Calvete es señalado como uno de los involucrados en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras haberse negado a declarar por segundo día consecutivo, quedó detenido y se encuentra en el Hospital Penitenciario de Ezeiza con tratamiento psiquiátrico. Según informó TN, existe una causa paralela por la cual está condenado bajo la carátula de “prostitución ajena”

En 2019, el Tribunal Oral Criminal N°8 condenó a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Calvete y su hermano Alejandro por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Además, Ramiro Martin Rius, empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también recibió la misma pena.

La Justicia lo estaba siguiendo tras la condena en 2019 y los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Foto: Captura de pantalla TN

A Calvete lo habían detenido el pasado 9 de octubre de este 2025 por orden de la Justicia en medio de un allanamiento en su domicilio ubicado en calle Defensa al 1300. El presidente de INDECOM (Instituto de Estudio de Consumo Masivo) y el vicepresidente primero de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina (CCYSRA) tenía departamentos donde se ejercía la prostitución, cobraba un alquiler elevado a sabiendas de lo que ocurría en ese espacio y la investigación comenzó en el año 2015 para luego condenarlo en 2019.

En el dictamen el fiscal Picardi, aparece un mensaje de la hija, Ornella Calvete, quien renunció días atrás al Ministerio de Economía luego de que le hayan descubierto 700 mil dólares en efectivo en su domicilio. “No seas boludo, no vayas a votar”, le escribió en el marco de las elecciones legislativas.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

Cuando se realizó el allanamiento en su casa, saltó la condena por “prostitución ajena”. En un contexto marcado por haberse negado a declarar por segunda jornada consecutiva en la Causa ANDIS, permanecerá detenido en Ezeiza. Además, la Justicia también allanó el domicilio de una expareja suya ubicada en Puerto Madero, donde secuestraron documentación.

Cabe resaltar que el organismo judicial ya estaba siguiéndolo e incluso, tenía el teléfono intervenido, dado que Calvete es un elemento importante en la investigación que manejaba de manera exterior y paraestatal las contrataciones que iban direccionadas a alrededor de cuatro droguerías. Desde julio del 2024 a julio de 2025, existen alrededor de 37 mil millones de pesos en contrataciones a empresas.

Se negó a declarar Daniel Garbellini, una de las figuras clave de la causa

Daniel Garbellini se negó a declarar en la Causa ANDIS en los Tribunales de Comodoro Py. El exfuncionario es considerado como una de las figuras clave en el presunto desvío de fondos y tras la citación por los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que investiga la Justicia, optó por no responder las preguntas.

El exfuncionario se negó a brindar declaraciones en la Causa ANDIS. Foto: Noticias La Insuperable

El exfuncionario fue citado a declarar frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi el jueves 20 de noviembre. Garbellini tomó la misma decisión que Spagnuolo: no responder a ninguna pregunta, motivo por el cual fueron imputados al igual que Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian, otro de los acusados, quien permanece detenido con arresto domiciliario en Mendoza.