Causa ANDIS: laboratorios Roche en el centro del escándalo de corrupción

La empresa despidió a la neuróloga Luciana Ferrari, empleada que forma parte del grupo investigado en la causa por presuntos pagos de sobornos.

Laboratorios Roche/ANDIS. Foto: Archivo

Laboratorios Roche despidió este miércoles a la neuróloga Luciana Ferrari, empleada de la compañía que forma parte del grupo investigado en la causa de presuntos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ferrari trabajaba en la empresa como Responsable de Acceso y es una de las personas citadas por el fiscal Franco Picardi como partícipes del sistema de irregularidades en la adjudicación de licitaciones.

Según el dictamen, la neuróloga tucumana sería uno de los nexos de las droguerías con Daniel Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, que fue apartado del organismo e imputado en la causa.

Garbellini está apuntado por haberle entregado a Ferrari una clave y un usuario para entrar en el sistema de contrataciones y auditar las adjudicaciones de ANDIS. La polémica radica en que los datos están a nombre de Walter Martínez, otro empleado.

Según el dictamen, la neuróloga “gestionaba y agrupaba tickets en el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad, para luego llamar a compulsas en forma simultánea desde Roche y por intermedio de Pablo Atchabain -otro de los imputados-, y a cambio de ayudas que él había pedido para ella a Garbellini”.

Laboratorios Roche despidió a Luciana Ferrari. Foto: Redes sociales

Según los teléfonos incautados, Ferraro tenía diálogos frecuentes con Garbellini y habría ejercido esta modalidad desde Laboratorios Roche, aunque sin consentimiento de la compañía.

En uno de los chats que forman parte de la causa, la ejecutiva saluda a Garbellini por Navidad y le escribe: “Quería avisarte que cualquier cosa estoy disponible. La foto de WhatsApp de que estoy de vacaciones es solo por Roche, para que no me jodan”.

Garbellini trabajaba bajo las órdenes de Atchabain, lobbista de las droguerías y único detenido en la causa.