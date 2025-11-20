“Edición limitada”: el irónico tuit de Patricia Bullrich tras las idas y vueltas del Renaper, con un guiño a Santilli

La Ministra de Seguridad de la Nación bromeó sobre el traspaso de la cartera entre los ministerios de Seguridad y del Interior.

La Ministra de Seguridad de la Nación hizo una publicación en X que suscita distintas interpretaciones sobre su relación con el “Colo” Santilli. Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich estuvo por unos días a cargo del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), después de que el Presidente firmara un DNU trasladando esta cartera de Ministerio del Interior a Seguridad.

Pero el paso de Bullrich por ese rol, que incluye firmar los DNI, fue corta, ya que este jueves otro DNU deshizo el cambio. Ante esto, la Ministra se despidió con un gracioso comentario en la red social X para devolverle sus funciones a Santilli.

Qué dice el posteo de Bullrich

“Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, escribió Patricia Bullrich.

Y agregó: “Los DNI Bullrich versión están sin stock”.

Qué pasó con el Renaper: de Interio a Seguridad, y de vuelta a Interior

Milei había firmado el lunes 11 de noviembre un DNU que rearmaba el organigrama estatal y como cambio radical traspasaba al RENAPER al Ministerio de Seguridad.

Ante esta situación, Santilli presentó una queja y el Gobierno se retrotrajo en su decisión con un DNU publicado el miércoles 19. Bullrich tuvo una breve gestión de esta cartera, en la que llegó a poner su firma en algunos Documentos.

Monteoliva podría convertirse en ministra de Seguridad tras el desembarco de Bullrich al Senado. Foto: Twitter oficiai de Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva será la sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad a partir de diciembre, cuando la senadora electa ocupe su banca en la Cámara Alta. Monteoliva es actualmente la Secretaria de Seguridad, segunda en el mando de la cartera nacional.