Juran 23 de los 24 senadores electos: qué pasa con el caso de Lorena Villaverde

Este viernes se lleva adelante una sesión especial en el Senado para la jura de sus cargos, más allá de que asumirán recién el 10 de diciembre. Todos los detalles, en la nota.

Debate de Ficha Limpia en el Senado. Foto: NA.

Los senadores electos el pasado octubre en las elecciones nacionales 2025 jurarán este viernes en sus cargos, con una excepción. 23 de los 24 legisladores formarán parte de la sesión preparatoria que se desarrollará desde las 11 en el recinto.

De todos modos, asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados, mientras se prolonga la situación de la neuquina Lorena Villaverde.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio del Congreso el 10 de diciembre.

Mientras tanto, el Gobierno debate el formato y la extensión del período de sesiones extraordinarias en el que buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El caso de Lorena Villaverde

Si bien La Libertad Avanza (LLA) confiaba en que podría conseguir que la senadora electa Lorena Villaverde jurara en su cargo y que no prosperara la impugnación en su contra impulsada por el peronismo, el despacho de la legisladora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el presidente Javier Milei se encamina a firmar el decreto en los próximos días, luego de la jura de los senadores de este viernes y del miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Si bien aún no hay definiciones y la fecha permanece sometida a debate, al menos dos funcionarios y dos fuentes legislativas plantearon a esta agencia la posibilidad de que la convocatoria se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre.

Debate en el Senado. Foto: NA

Sin embargo, el tema no está cerrado. “No está definido, todo es posible”, sostuvo una importante fuente al respecto.

Otro de los debates que atraviesa a la administración libertaria es la extensión que tendrá la prórroga de sesiones en el Congreso Nacional.

En la bancada libertaria reina la intención de prolongar las fechas, pensadas desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes con continuidad en febrero.