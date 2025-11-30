Un senador electo de La Libertad Avanza planteó un inesperado escenario del Gobierno en diciembre: “No veo viable hacer una reforma laboral tan rápido”

Se trata de Agustín Monteverde, quien también defendió las importaciones y cuestionó la industria nacional.

El senador electo de La Libertad Avanza habló acerca de las políticas del gobierno de Milei Foto: RoadShow

Agustín Monteverde es uno de los senadores electos de La Libertad Avanza tras los comicios del pasado 26 de octubre y en diálogo con Radio Rivadavia, se refirió a la implementación de la reforma laboral que quiere el gobierno de Javier Milei. Como considera que todavía no están dados los consenso necesarios para su aprobación, planteó un potencial escenario de debate para febrero de 2026.

“Antes de fin de año, la idea es que el 30 de diciembre haya presupuesto”, sostuvo Monteverde. El Poder Ejecutivo tiene intenciones de incluir el tratamiento de la “modernización” del sistema laboral en el período de diciembre, pero aún no están los consensos necesarios para su aprobación. Es por eso que el legislador planteó que “diciembre no va a alcanzar”.

“Por la magnitud del tema no va a alcanzar en diciembre. Con seguridad, al menos una parte quedará para febrero. No veo viable hacer una reforma laboral tan rápido”, se sinceró Monteverde. “Si el Ejecutivo lo pidiera estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a dar las batallas que haya que dar para devolver a la Argentina al camino de la prosperidad. La reforma laboral es un paso indispensable. El país entero clama una modernización laboral porque el empleo es raquítico”, añadió.

Por otro lado, planteó que la administración de Javier Milei continuará trabajando para hacer “eficaz” el comercio. En este marco, realizó una contundente crítica a las empresas de industria nacional considerándolas “ineficientes” y arremetió contra la industria de indumentaria y la de electrodomésticos.

“Negar el comercio es un disparate. Es una actividad libre y voluntaria. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que sea eficaz la producción, que logremos hacer buenos productos y a más bajo precio con menores costos”, aseveró el senador.

El senador libertario también cuestionó a la industria nacional. Foto: Círculo Italiano

“Por algunos fabricantes no vamos a postergar a 47 millones. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida a los fabricantes para que puedan hacerlo de manera más económica, con insumos de calidad para que sean competitivos. La misión del Gobierno es simplificar la macroeconomía. De la microeconomía se encarga cada uno”, insistió.

“En el camino pueden producirse situaciones traumáticas que pueden generar empleos de baja calidad, porque son ineficientes si no pueden competir, hacia industrias productivas de mayor rendimiento”, sumó Monteverde.

Por último, afirmó que la competencia facilita “mejores productos al más bajo precio para los consumidores” y aclaró que el Gobierno no puede resolver la ineficiencia de una firma. “Las dos industrias que más patalean con el tema de la industria comercial son la de indumentaria y la de electrodomésticos, que han gozado de niveles de protección exorbitante con subsidios odiosos”, cerró.