Javier Milei visitó Córdoba y encabezó el Tour de la Gratitud frente a una multitud: “Se terminó la joda de la política”

El presidente estuvo acompañado de Karina Milei y los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca.

El presidente visitó la provincia este viernes 12 de diciembre Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei estuvo en Córdoba durante la jornada del viernes 12 de diciembre en el marco del “Tour de la Gratitud”. El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, donde a través de un megáfono, lanzó comentarios vinculados al balance de la gestión.

“Hemos cumplido todas las promesas de campaña”, expresó el jefe de Estado a los gritos con un megáfono en su mano y frente a los seguidores que se congregaron a su alrededor en Nueva Córdoba. “Cuando vine a visitarlos la última vez les pedí que me acompañaran para terminar con la noche del populismo, y vaya que lo hicimos”, agregó.

“También estamos mandando una ley para que esos políticos que traten de sabotear el equilibrio fiscal y traten de sabotear la política monetaria van a tener entre 1 y 6 años de prisión. Se terminó la joda de la política”, lanzó Milei. Este comentario corresponde a la “Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

El presidente habló con un megáfono frente a sus seguidores. Video: Cadena 3

La recorrida fue en una camioneta oficial negra y a lo largo del trayecto Milei se abrazó, saltó, gritó y arengó a los manifestantes ondeando una bandera argentina. También chocó palmas, estrechó manos y respondió a los saludos mientras se desplegaba un fuerte operativo de seguridad.

Qué es el “Tour de la Libertad” que encabezó Javier Milei

La actividad estuvo enmarcada en el llamado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa de recorridas federales que el mandatario concibió con el objetivo de retribuir el apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas y mantener la llama viva del del vínculo con la militancia y con la base social que lo llevó al poder político en 2023.

En la provincia de Córdoba, La Libertad Avanza cosechó 42,39% de los votos, superando por 14 puntos al armado del oficialismo provincial que llevaba a Juan Schiaretti como candidato por la alianza Provincias Unidas.