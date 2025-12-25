Juicio por YPF: los beneficiarios del fallo piden que se sancione al Gobierno argentino

La jueza Loretta Preska deberá definir los pasos a seguir tras el pedido de los demandantes.

Juicio YPF. Foto: Reuters

En el marco de la Causa por YPF, pideron a la jueza Loretta Preska, que lleva la causa en un tribunal federal en Estados Unidos, que aplique sanciones económicas al Estado argentino si considera que hubo falta de colaboración del país en el proceso judicial. El planteo fue hecho por los abogados representantes de los fondos de inversión, que reclamaron una compensación por el fallo que declaró inconstitucional la expropiación del 30% de YPF en 2012. Además adelantaron que solicitarán realizar en el marco de la ejecución del fallo que condenó a la Argentina a pagar cerca de 3.000 millones de dólares más intereses a los demandantes por la recuperación accionaria de la petrolera.

La causa tiene su origen en la expropiación parcial de YPF que el Estado argentino ordenó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la petrolera controlada por Repsol fue intervenida y parte de su propiedad pasó a manos del Estado. Los acreedores, incluidos fondos como Burford Capital y otros tenedores de títulos, demandaron a la Argentina ante la justicia estadounidense argumentando que la medida fue una expropiación injusta de activos sin una compensación adecuada.

YPF, juicio por expropiación en EEUU, Agencia NA

Los abogados de los demandantes señalaron que Argentina, a través de sus representantes legales, habría entorpecido el desarrollo normal del proceso en distintas etapas, lo que, a su juicio, justificaría la solicitud de una “sanción” adicional por parte de la jueza Preska. Esta estrategia de los demandantes se suma a los reclamos por el pago de la condena económica principal y los intereses acumulados que se vienen discutiendo desde hace meses en el tribunal federal de Nueva York.

El planteo de sanciones se apoya en la normativa de Estados Unidos que permite a un tribunal imponer multas u otras medidas económicas cuando una parte no cumple de buena fe con las obligaciones procesales o dilata indebidamente procedimientos judiciales. En ese sentido, los letrados de los fondos aducen que la Argentina habría incumplido determinados compromisos de producción de pruebas o presentaciones formales, lo que generaría un perjuicio a los demandantes.

Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Manhattan, Estados Unidos, Juicio contra la estatización de la petrolera YPF

Desde el Gobierno argentino aún no se difundió un pronunciamiento oficial sobre esta estrategia de los demandantes ni sobre el eventual pedido de sanciones ante la jueza Preska. La contienda judicial por YPF ha sido un tema sensible en la relación entre el país y los acreedores internacionales, con impacto tanto en el plano económico como en los vínculos jurídicos entre Argentina y las cortes extranjeras.

La causa sigue su curso y ahora la atención se centra en cuáles serán los pasos formales de los demandantes ante la justicia estadounidense y cómo responderá la defensa argentina a estos nuevos planteos, en una disputa que lleva varios años y que involucra montos millonarios derivados de la expropiación parcial de una de las empresas estratégicas más importantes del país.