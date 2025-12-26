Llegó Patricia Bullrich al Senado y palpitó la sesión por el Presupuesto 2026: “Tenemos confianza”

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza se mostró confiada para la aprobación del proyecto.

La senadora se mostró confiada con la aprobación del Presupuesto 2026. Foto: Captura de pantalla TN

Patricia Bullrich ya está en el Senado para la sesión del Presupuesto 2026, uno de los primeros objetivos que se quiere asegurar el gobierno de Javier Milei. La exministra de Seguridad de la Nación se mostró confiada y brindó unas palabras en diálogo con la prensa en su ingreso a la Cámara Alta.

“Lo que estamos haciendo es trabajando siempre en buscar apoyos, en entender la importancia de un Presupuesto. En entender la importancia de poder tener estabilidad en el país, de tener previsibilidad, y son conceptos. Tenemos confianza”, dijo Bullrich, una de las encargadas de llevar las negociaciones con bloques aliados al oficialismo.

La senadora dialogó con la prensa

Las dudas por el acompañamiento de un sector del radicalismo en los artículos 12 y 30 del proyecto complicaban al gobierno de Javier Milei por estas horas, que busca conseguir la sanción definitiva de la “ley de leyes” este viernes 26 de diciembre.

“Creo que están los votos para aprobarlo”: el comentario de una senadora dialoguista de cara a la sesión por el Presupuesto 2026

La Libertad Avanza buscará sancionar en el Senado este viernes 26 de diciembre el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. En este contexto, Carolina Losada, una de las senadoras dialoguistas que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), expresó que hay altas chances de que el proyecto pueda ser aprobado en la Cámara de Senadores.

Losada vaticinó: “Creo que están los votos para aprobarlo“. Además, sostuvo que es “muy importante” que el Gobierno pueda contar con un Presupuesto y consideró que es la “forma de saber dónde va la plata de los contribuyentes y evitar que los organismos de control estén a la deriva. Institucionalmente, es algo que se ve bien desde afuera, es una imagen de seriedad”, señaló en diálogo con Radio Mitre.