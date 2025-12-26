Maximiliano Abad, senador de la UCR: “No voy a votar el capítulo 2 porque no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”

En la sesión en la Cámara de Senadores para votar por el Presupuesto 2026, Maximilano Abad comunicó que votará a favor, pero rechazará en particular el capítulo 2, que incluye el artículo 30 referido a la derogación del piso del 6% de inversión del PBI en Educación, y del mínimo de financiamiento en Ciencia y Tecnología.

El senador de la UCR cuestionó uno de los capítulos del Presupuesto 2026. Foto: Nuevos Papeles

Maximiliano Abad anunció este viernes 26 de diciembre que votará en general a favor del Presupuesto 2026, pero rechazará en particular el capítulo 2, que incluye el artículo 30 referido a la derogación del piso del 6% de inversión del PBI en Educación, y del mínimo de financiamiento en Ciencia y Tecnología. El senador de la Unión Cívica Radical lo hizo en la sesión de la Cámara de Senadores.

“No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”, afirmó. El legislador advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal” el Gobierno busca alejarse del paradigma de “la innovación y el conocimiento”, que son los pilares de cualquier país con índices de desarrollo.

En ese sentido, marcó como una contradicción que el Gobierno enuncie como “modelos a seguir” a países como Estados Unidos e Israel que están en la parte de alta de naciones que invierten en educación y ciencia. “Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

El senador radical sostuvo que “la justificación” que ha escuchado en estos días, basada en que “los pisos (de inversión) no se cumplen”, le “parece sinceramente ridícula”. “Si no se cumplen, terminan siendo una referencia. Es hacia donde tenemos que ir y caminar. Tenemos que caminar hacia una mayor inversión educativa”, expresó.

Para Abad, “si este Gobierno cree que puede llevar adelante una política educativa, la tiene que realizar con más fondos y no con menos fondos”. El legislador de la UCR advirtió que los resultados de las pruebas Aprender dejaron dos datos que “nos tienen que dejar shockeados”.

“La mitad de los chicos de tercer grado no comprenden lo que leen y uno de cada cinco chicos de niveles socioeconómicos bajos es analfabeto en la República Argentina”, lamentó.