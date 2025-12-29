Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presenta una “lenta recuperación” y continuará internada
La expresidenta se encuentra en el Sanatorio Otamendi desde el pasado sábado 20 de diciembre tras haberse sometido a una intervención quirúrgica y sufrir un íleo postoperatorio.
Cristina Fernández de Kirchner se encuentra internada tras haberse sometido a una intervención quirúrgica el pasado sábado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Tras la operación, la expresidenta sufrió un íleo postoperatorio.
Este lunes 29, el Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico sobre su salud, donde afirmó que “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”.
Noticia en desarrollo...
