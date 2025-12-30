De Nueva Zelanda a Argentina: Milei recibió al viceprimer ministro del país oceánico en Casa Rosada con Pablo Quirno

La reunión tuvo el objetivo de profundizar el diálogo político y formar parte de una agenda internacional.

Se desarrolló en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió en Casa Rosada a David Seymour, viceprimer ministro de Nueva Zelanda, en el marco de una visita oficial que buscó profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral entre Argentina y el país oceánico. El encuentro comenzó a las 14 de este martes 30 de diciembre con el acompañamiento de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, y formó parte de una agenda internacional que el Gobierno viene promoviendo para ampliar los vínculos estratégicos con naciones que comparten prioridades en materia de comercio, inversiones y políticas públicas.

La reunión entre Milei y el David Seymour se llevará a cabo con el objetivo de consolidar puntos de cooperación en sectores productivos, tecnológicos y en materia de cambio climático, así como de intercambiar experiencias sobre reformas estructurales y modelos de gestión. La visita se produjo en un marco global en el que ambos países buscan reforzar sus conexiones con actores relevantes en distintos bloques económicos.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el intercambio con el representante de Nueva Zelanda incluirá conversaciones sobre posibles acuerdos comerciales y la identificación de áreas de interés común que puedan impulsar proyectos conjuntos, especialmente en sectores como agroindustria, energía y servicios, donde existen potenciales ventajas competitivas tanto para Argentina como para su contraparte.

Además de la reunión en Casa Rosada, la agenda del viceprimer ministro contempló encuentros con funcionarios de distintos ministerios y representantes del sector privado, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión y cooperación técnica. Las autoridades neozelandesas también manifestaron interés en fortalecer intercambios culturales y educativos entre ambos países.

El viceprimer ministro Daniel Seymour fue quien encabezó la reunión con Milei y el canciller Quirno. Foto: Prensa Gobierno

Antes del encuentro, desde el Gobierno destacaron que se trató de “una visita con objetivos muy concretos de articulación política y económica” e indicaron que se avanzará en la evaluación de instrumentos bilaterales ya existentes, así como en la identificación de nuevas áreas de colaboración. Sumado a eso, también van “profundizar los lazos internacionales” en un mundo globalizado donde las alianzas estratégicas pueden traducirse en beneficios concretos para los países involucrados.

La visita del viceprimer ministro de Nueva Zelanda a Casa Rosada se llevó adelante en medio de una serie de gestiones diplomáticas que el Gobierno argentino viene llevando adelante con distintas naciones, con la intención de proyectar una política exterior más activa y diversificada. Analistas consultados por Infobae coincidieron en que encuentros de este tipo pueden favorecer el posicionamiento de Argentina en mercados lejanos y abrir nuevas rutas de cooperación más allá de las alianzas tradicionales en la región.