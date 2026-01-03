Nuevas restricciones migratorias: quiénes no podrán ingresar a Argentina tras la captura de Maduro en Venezuela

Manuel Adorni utilizó sus redes sociales para hacer un comunicado oficial al respecto. Los detalles de las restricciones migratorias en Argentina.

El Gobierno realizó un anuncio tras la captura a Nicolás Maduro. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno nacional anunció un cambio radical en las restricciones migratorias tras la captura a Nicolás Maduro en Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comunicó las novedades al respecto con el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al régimen del ahora exlíder venezolano.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, indicó Adorni.

“Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EEUU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, sentenció.

De esta manera, la Dirección Nacional de Migraciones podrá negar el ingreso al país a esas personas; impedir que utilicen a Argentina como destino de refugio tránsito o residencia; y cruzar información con otros organismos del Estado y con bases internacionales para detectar esos perfiles antes de autorizar el ingreso. Este mensaje se alinea con la postura de Estados Unidos y otros países que consideran a Maduro un dictador, remarcando que no afecta a civiles, migrantes, estudiantes, trabajadores ni refugiados que no tengan vínculos con el régimen.

Detención de Maduro: Trump anunció que Estados Unidos dirigirá a Venezuela hasta que haya “una transición segura”

Donald Trump brindó una conferencia de prensa luego de la operación que finalizó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Allí, confirmó que su administración dirigirá el país hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.