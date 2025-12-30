El Gobierno defendió la Ley de Inocencia Fiscal: “Va a ser una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión”

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que el proyecto aprobado en el Senado permitirá que “los fondos que los argentinos ingresen al sistema desarrollen el mercado de capitales”.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este martes a la Ley de Inocencia Fiscal y aclaró que la misma “revierte un paradigma de más de 100 años” en Argentina.

Al hablar del proyecto aprobado el viernes pasado en el Senado, Adorni afirmó que “va a ser una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión”, ya que “los fondos que los argentinos ingresen al sistema van a desarrollar el mercado de capitales”.

“Esta ley revierte un paradigma instalado durante más de 100 años en Argentina”, señaló el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, donde explicó que esta ley busca “blindar a los argentinos” ante futuras administraciones “que pretendan volver al régimen persecutorio anterior”, como a su vez la “simplificación del sistema tributario”.

El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

“Se modificarán los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a sus ciudadanos por evasión: el de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos y el de evasión agravada asciende a los 1.000 millones de pesos”, precisó el Jefe de Ministros.

“ En la misma línea, aclaró que ahora todos los ciudadanos “son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario”.

“Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio, donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos (provocados por la mala administración política) era visto como un criminal de guerra”, sentenció.

Con respecto al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias, Adorni afirmó que cada ciudadano “podrá normalizar su situación patrimonial, pagando Ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial”.

Entre las causas de la informalidad, el funcionario enumeró a “los años de cepo, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante”.

“Que quede bien claro: fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema”, apuntó.

El Banco Central confirmó qué pasará con los “dólares cara chica”

Con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que consiguió la pasada semana el Gobierno de la Nación y sumado a la extensión indefinida para presentar billetes estadounidenses antiguos y deteriorados (conocidos como “cara chica”), se genera un escenario de incertidumbre para quienes son propietarios de los dólares que quedaron fuera del circuito.

Los billetes de dólar en mal estado o de "cara chica" pueden ser cambiados en entidades bancarias. Foto: Freepik.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reformó la normativa sobre el recambio de los dólares “cara chica” sin poner una fecha límite para que los bancos reciban depósitos de los billetes estadounidenses antiguos y deteriorados, mediante la Comunicación “A” 8352.

A pesar de ello, tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, dichos billetes estadounidenses dejarían de estar en circuito debido a la vigencia de normas antilavado y antievasión sobre los dólares no declarados.

Sin embargo, luego de haberse aprobado el viernes en la Cámara de Senadores, aún no se oficializó la ley. ¿El motivo? Todavía resta la promulgación y comunicación del Ejecutivo mediante Boletín Oficial para que entre en vigencia.