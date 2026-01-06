De estatal a sociedad anónima: el gobernador Rolando Figueroa impulsa cambios para la minera Cormine de Neuquén

El mandatario quiere transformar a la minera estatal Cormine en una sociedad anónima. Los detalles del plan que proyecta Rolando Figueroa para el transcurso del 2026.

El gobierno de Neuquén conducido por el gobernador Rolando Figueroa anticipó un plan para transformar la Corporación Minera del Neuquén (Cormine) en una sociedad anónima. Hasta el momento, está constituida como Sociedad del Estado Provincial (SEP) y la decisión del mandatario se dio en el marco de una serie de medidas orientadas a darle mayor protagonismo y flexibilidad a la actividad minera en la Provincia.

Cormine fue creada como SEP en 1975 bajo la administración de Felipe Sapag y actualmente gestiona, entre otros activos, la mina de Andacollo, uno de los principales proyectos de explotación minera locales. El objetivo planteado por el gobierno de Neuquén es que al transformarse en sociedad anónima, la empresa pueda operar con mayor dinamismo, atraer inversiones y establecer alianzas público-privadas que impulsen nuevos proyectos productivos.

El plan de modernización incluye la presentación de un nuevo Código de Procedimiento Minero ante la Legislatura provincial, así como la elaboración de un Régimen de Regalías Mineras que brinde un marco actualizado para la actividad. Estas iniciativas, junto con la transformación a sociedad anónima, forman parte de una hoja de ruta diseñada para ordenar la actividad minera y fomentar la participación del sector privado con reglas claras, según lo indicado por fuentes oficiales.

La gestión de Cormine, encabezada por el abogado Mariano Brillo, destacó que en 2025 se avanzó en el ordenamiento administrativo y financiero de la empresa, lo que fortaleció las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Entre otras acciones, se trabajó en la actualización del mapa minero provincial, una herramienta relevante para identificar oportunidades de inversión y planificar actividades de exploración y explotación.

El plan de transformaciones proyecta la activación de concesiones mineras estratégicas y el desarrollo de estudios vinculados a recursos como geotermia, litio, uranio y tierras raras, buscando diversificar y modernizar la matriz minera de Neuquén para 2026. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por consolidar la minería como un factor de desarrollo productivo, empleo y generación de valor agregado para la provincia.

En paralelo, la estrategia del Ejecutivo neuquino apunta a que la empresa estatal opere de manera similar a otras entidades productivas estatales modernas, con mayor flexibilidad administrativa y capacidad para desarrollar proyectos de gran envergadura en colaboración con socios nacionales e internacionales.

Rolando Figueroa se reunió con Caputo: pidió que el RIGI alcance las inversiones en upstream de Vaca Muerta

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el pasado 11 de diciembre. Así lo informó en sus redes sociales, con un posteo titulado “Crecimiento con energía propia”. “Hoy trabajamos con el ministro Luis Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia”, escribió en primer lugar en su cuenta de X.

Y agregó sobre uno de los pedidos a las autoridades nacionales: “Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia".

Además, se conoció la nota que le entregó Figueroa a Caputo: “Neuquén y la Argentina pueden escalar rápidamente su producción si se incentivan las inversiones en upstream dentro de un marco como el RIGI que ofrezca horizonte de largo plazo y reglas uniformes”.