El Gobierno se desvinculó del control de una importante empresa minera para entregársela a una provincia: qué representa este cambio

En líea con el objetivo del déficit cero, el Gobierno entregó el completo control de un importante Yacimiento de Agua a las provincias. La negociación con Tucumán y Catamarca fue fructífera para todas las partes.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio pasan al control de dos provincias Foto: Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

El Gobierno se retiró del control de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), dejándole la mayor proporción a Catamarca y una porción a la Universidad Nacional de Tucumán. La primera provincia quedó con un 60% y la UNT con un 40%.

El decreto Ley 14.771 que firmó Javier Milei establece que el directorio y la presidencia del ente minero dejarán de ser designados por el Ejecutivo Nacional y pasarán a estar en manos de la provincia de Catamarca con el control operativo estratégico.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) Foto: -

El retiro de esta empresa es una labor que el Gobierno viene haciendo hace dos meses progresivamente con el objetivo del déficit fiscal 0 y el superávit tan deseado, por lo que el Estado debería dejar de invertir directamente en ciertas áreas, trasladándolas a las provincias.

Cómo fueron las negociaciones

Nación, el gobernador de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán llegaron a un acuerdo el 15 de diciembre del 2025 luego de largas negociaciones. Raúl Jalil mantiene un diálogo con el Gobierno desde que asumió y logró que, en su momento, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) se excluya de la lista de empresas a privatizar que incluía la polémica Ley Ómnibus.

En segunda instancia, en diciembre del 2024, Jalil y Milei firmaron el acta de adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que servía para cancelar deudas entre Nación y provincias. Allí, YMAD pasó a ser controlada por algunos actores del gobierno provincial.

Un año después, Adorni, Santilli y el gobernador de Catamarca se reunieron para establecer la meta del traspaso definitivo de la empresa al control provincial. Allí, Catamarca obtuvo un 70% de las acciones y se habló del objetivo de que la provincia reciba ganancias a partir de la renta minera. Finalmente, la administración de YMAD pasó completamente a manos de Catamarca y Tucumán en enero del 2026.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Foto: Presidencia

Cómo es la relación entre Raúl Jalil y Nación

Jalil es un gran aliado de Milei ya que le aportó votos clave en el Presupuesto 2026 y en la Ley de Inocencia Fiscal, otorgándole así la primera minoría en Diputados, dejando a Unión por la Patria relegada en segunda minoría.

En concordancia con su idea de aumentar la autonomía provincial sobre los recursos mineros, el gobernador de Catamarca sostuvo que la presencia estatal dentro del organismo dificultaba la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión y de desarrollo productivo.

De este modo, el oficialismo pudo “sacarse de encima un gasto” para seguir achicando el Estado con su argumento de que existen empresas públicas o mixtas que ya no requieren intervención nacional directa.

Cuál fue el rol de la Universidad de Tucumán

La Universidad Nacional de Tucumán ofreció a su rector, Sergio Pagani, y su vicerrectora, Mercedes Leal, para el debate. También se sumó el vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso. En la reunión tripartita quedaron en la salida definitiva del Estado Nacional de YMAD y reemplazaron a la histórica “Acta del Farallón Negro” que dejaba a la conducción de la empresa en manos de un directorio de cinco miembros: un presidente y dos vocales designados por Catamarca, y dos vocales designados por la universidad tucumana.

Finalmente, Catamarca cerró una demanda judicial que le había iniciado la UNT por la distribución de las ganancias de la actividad minera compartida.