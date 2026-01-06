Venezuela anunció que investigará las “decenas de muertes” en el ataque de EEUU que terminó con la captura de Nicolás Maduro

El fiscal general Tarek William Saab, afirmó que se tratan de “bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra”.

Destrozos en Venezuela tras el ataque de EEUU para capturar a Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes que tres funcionarios de su despacho investigarán las “decenas” de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos contra Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Quiero igualmente informar que nosotros hemos designado como Ministerio Público a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana”, indicó Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Saab anunció que investigarán las “decenas” de muertes tras el ataque de EEUU. Video: REUTERS

Cabe señalar que, por el momento, Caracas no precisó la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times indicaron que en el país fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque el presidente Donald Trump no quiso confirmar los números.

Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques de fuerzas estadounidenses.

Destrozos en Venezuela tras el ataque de EEUU para capturar a Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

González vivía en Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, un área que se encuentra a un costado de la Meseta de Mamo, donde está ubicada la Academia Militar de la Armada Bolivariana, que fue uno de los objetivos de los bombardeos del sábado.

Según señalaron vecinos a la agencia EFE, González resultó herida dentro de su casa durante una de las explosiones, la trasladaron a un hospital cercano, pero falleció. Su departamento quedó completamente destruido, luego de que su edificio fuera impactado en la ofensiva estadounidense.

Cuba informó que 32 militares murieron en Venezuela

Por su parte, el Gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla cumplían misión en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante el ataque estadounidense en territorio venezolano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los soldados “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.

El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

Poco antes del anuncio de La Habana Trump había asegurado que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos “muchos cubanos” que lo protegían.