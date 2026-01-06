Canal 26 en Colombia | Video: el crudo relato con “secuestros, robos y violaciones” en la frontera de Cúcuta con Venezuela tras la captura de Maduro

El país que lideró Nicolás Maduro hasta su reciente captura vive momentos de incertidumbre tras el operativo ejecutado por las fuerzas militares de Estados Unidos. Seguí el minuto a minuto de la actualidad de la frontera de Cúcuta con Venezuela en Canal 26 con el video del enviado especial Federico Juanto.

El relato de Federico Juanto, enviado especial de Canal 26. Foto: Canal 26

Canal 26 está en Colombia en la frontera de Cúcuta con Venezuela, que vive momentos de incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos, operación encubierta que se realizó el pasado sábado 3 de enero. Mientras tanto, muchas personas intentan cruzar la frontera, aunque no está del todo flexibilizada. El video del informe especial del periodista Federico Juanto dejó entrever ciertas tensiones en la zona con secuestros, robos y violaciones sobre los caminos ilegales llamados trochas que tiene este pasaje.

Se trata de la frontera Simón Bolívar que comunica la ciudad de Táchira con Cúcuta, siendo una de las más concurridas y una de las tres que tiene el departamento de Santander. Transitan a diario tanto colombianos como venezolanos para poder trabajar y buscar suministros que no hay en Venezuela o que cuestan más baratos que en el país que lideró Nicolás Maduro.

Por Federico Juanto, enviado especial de Canal 26

“La situación en estos momentos, más allá de la caída de Maduro, es que prácticamente la frontera estaría en una situación completamente normal porque esto ocurre todos los días”, expresó refiriéndose al paso de los vehículos, movimiento que comienza desde las 5 de la madrugada, ya que allí se abre la frontera. “Cuando uno camina por estos lugares se dice ‘bueno, el paso es accesible’. No, no es tan así”, aclaró Juanto.

Es que si la persona no cuenta con documentación, no puede pasar. Y allí es cuando se utiliza uno de los pasos alternativos: las trochas, considerado un camino ilegal de la frontera, ubicado sobre el río Táchira. “Aquí se arman las trochas que son caminos paralelos a la frontera, pero caminos ilegales y lleno de mucha preocupación y violencia porque son dominados prácticamente por las guerrillas”, detalló.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

“Aquellas personas que no encuentran la documentación y pagan por este lugar, lo que hacen es pagar un servicio para poder cruzar, pero tienen que atenerse a la consecuencias que en muchos casos terminan siendo muy graves: secuestros, robos, violaciones... son cosas que ocurren en estas trochas”, precisó sobre los riesgos que implica esta decisión. Venezuela se encuentra en una situación de incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro con una presión constante de Donald Trump a pesar de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo como interina.

Donald Trump denunció torturas en Venezuela: Maduro “es un tipo violento y ha matado a millones de personas”

Donald Trump volvió a referirse acerca de Nicolás Maduro, días después del operativo que derivó en la detención del líder del régimen de Venezuela. El presidente de Estados Unidos indicó que “es un tipo violento y ha matado a millones de personas”.

En declaraciones desde Washington DC, el mandatario denunció torturas en Venezuela, al mencionar que su país “Llevan años y años persiguiendo a este tipo, y, sabes, es un tipo violento (...) Ha torturado”.

“Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, denunció el republicano. Además, hizo un llamativo cuestionamiento para Nicolás Maduro: “Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas”.