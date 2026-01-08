Milei y Quirno recibieron a directivos de empresas mineras en Casa Rosada

El encuentro tuvo lugar durante la mañana de este jueves 8 de enero.

El encuentro se realizó en Casa Rosada el jueves 8 de enero. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei se reunió con directivos de empresas mineras durante la mañana del jueves 8 de enero. El cotejo se llevó adelante en Casa Rosada con el acompañamiento del canciller Pablo Quirno y se sumó a una seguidilla de encuentros durante esta jornada, ya que también recibió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; y hará lo mismo con la activista venezolana Elisa Trotta.

Con la mira puesta en obtener acuerdos con privados durante 2026, Javier Milei mantuvo una reunión con directivos de empresas mineras en Casa Rosada. Se trata de los accionistas de Vicuña Corp: Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO; y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Mientras tanto, el presidente sigue de cerca la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos. Además, se prepara para el tratamiento de la reforma laboral y la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias de febrero. De hecho, mientras varios integrantes del Gabinete se encuentran de vacaciones, la mesa política que rodea a Javier Milei todavía no logró acordar la estrategia que desplegará para conseguir las voluntades que le permitan aprobar particularmente le proyecto de reforma laboral.

En línea con la Casa Blanca: el gobierno de Milei reafirmó su apoyo a EEUU y rechazó el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia en Venezuela

El Gobierno nacional rechazó de manera terminante las versiones que circulaban en redes sobre un supuesto vínculo entre su política exterior y la promoción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela a pesar de haber ganado las elecciones de 2024. Desde la Casa Rosada, afirmaron que esas especulaciones carecen de fundamento y ratificaron que la administración de Javier Milei mantiene una enfoque de alineamiento con la Casa Blanca y con los principales aliados internacionales.

Una persona importante de la mesa chica del oficialismo desmintió de manera tajante que el presidente haya estado hablando con otros jefes de Estado acerca de la posibilidad de promover a Edmundo González Urrutia al poder, a pesar de haber sido elegido como presidente en las elecciones realizadas en 2024. “Es falso”, sostuvieron en diálogo con Infobae.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Cabe recordar que tras la captura de Maduro, Milei salió a hablar para exponer que "ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el Presidente electo“. La Casa Rosada reafirmó además que su política hacia Venezuela se desarrolla a través de canales diplomáticos formales y con pleno respeto al derecho internacional, en sintonía con los lineamientos expresados por la administración de Estados Unidos.