El presidente de Paraguay dijo que Milei está “derribando mitos en Argentina” y respaldó a Lula Da Silva:

El presidente paraguayo habló tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Xinhua News

Santiago Peña habló tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea sellado este sábado 17 de enero. El presidente de Paraguay respaldó a Javier Milei porque “hizo un gran trabajo en estos dos años” y aprovechó para mencionar el rol del mandatario de Brasil, Lula Da Silva: “Él trabajó mucho para alcanzar este acuerdo, no hubiésemos podido hacerlo sin él”.

En una entrevista brindada a TN, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Es un día histórico. Pasaron 25 años. Comenzamos en el año 2000 y recién ahora pudimos firmarlo”, subrayó.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

En la nota, el jefe de Estado hizo hincapié al vínculo que tiene con Javier Milei. “Argentina era uno de los países más proteccionistas del Mercosur y ahora se está haciendo un gran trabajo abriéndola”, introdujo en torno a la relación bilateral con el país.

“Milei está haciendo un gran trabajo, derribando mitos en Argentina”, afirmó. “La apertura es buena para Argentina, para el Mercosur y para el mundo. Con Milei ya somos aliados, desde el primer momento trabajamos juntos”, sostuvo Peña, quien además agregó que “el presidente Milei hizo un gran trabajo en estos dos años, logró corregir el rumbo de muchos años. Está logrando un cambio fenomenal, que con justo reconocimiento le ha dado un status de líder mundial”.

Además, aprovechó para mencionar la labor de Lula Da Silva y se lamentó por la ausencia del presidente de Brasil. “Más que molestia es un sabor agridulce por la ausencia de Lula. Él trabajó mucho para alcanzar este acuerdo, no hubiésemos podido hacerlo sin él”, aseguró.

En cuanto a la chance de formar un bloque de presidentes de derecha, Peña fue cauto. “Hoy vemos países que se están sumando, Bolivia con Rodrigo Paz, Chile con Kast, Novoa en Ecuador. Ya lo estamos llevando adelante, sin mucho formalismo. Hay que evitar poner etiquetas, ni mirar mucho a la derecha ni a la izquierda. Hay que mirar hacia adelante, muchas veces es sentido común”, consideró.

“Nos toca presidir el Mercosur y logramos firmar el tratado con la UE. Estamos creciendo a tasas muy importantes. La economía paraguaya es la más abierta de todos los países”, señaló el presidente.

Qué dijo el presidente de Paraguay sobre la situación en Venezuela

Respecto de la crisis política en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, Peña dijo que “Paraguay tiene una historia muy particular, porque vivió un proceso similar al de Venezuela. Duró 35 años una dictadura. Los dictadores no se van con panfletos ni protestas en la calle”. Y sumó: “La transición acá duró 4 años. Uno quisiera que los problemas se solucionen desde adentro, pero después de tanto tiempo, no había otra manera. Venezuela es una tragedia humanitaria”.

Otro de los tópicos en los que profundizó fue la chance de un acercamiento de las economías regionales con China. “En nuesto caso es muy difícil. Ellos fueron muy claros en que no tendrán relación con países que reconocen a Taiwan, y yo fui muy claro que durante mi presidencia seguirá siendo un país reconocido por Paraguay, e incluso apoyaremos su derecho a serlo. La comunidad internacional no puede desconocer a 20 millones de taiwaneses que se merecen nuestro reconocimiento”, sentenció.