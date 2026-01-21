Parlamento europeo (Reuters)

El Parlamento Europeo tomó una decisión que podría afectar el reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea firmado en Paraguay el pasado sábado 17 de enero. Con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

Este miércoles 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó el envío del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia para que determine si cumple con los tratados comunitarios. Esta decisión implica suspender su aplicación hasta que el tribunal emita un pronunciamiento.

La iniciativa causó impacto a nivel internacional y la puesta en marcha del pacto firmado en Paraguay puede demorarse hasta dos años. El Parlamento aprobó por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones una resolución que plantea dudas sobre si el acuerdo, cerrado tras más de 25 años de negociaciones, respeta la normativa comunitaria.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo comercial: el impacto en Argentina

El revés inesperado que ejecutó el Parlamento Europeo también repercutió en Argentina. El mismo 17 de enero, jornada en la que se llevó adelante la firma del acuerdo, el Gobierno anunció que llevará al Congreso el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en el marco del periodo de sesiones extraordinarias que retomará el próximo 2 de febrero y ya hubo sondeos para entender el trasfondo de lo firmado en Paraguay.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

Sin embargo, el tratamiento del pacto quedará en vano, ya que hay que esperar que se resuelva en Europa. “Urge que el Congreso lo ratifique y Argentina pueda ingresar rápidamente a los cupos de exportación y beneficios comerciales”, expresó días atrás Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas en un pedido realizado directamente al canciller Pablo Quirno al igual que el peronismo, que pidió “analizarlo junto a los sectores productivos y del mundo del trabajo”.

Parlamento Europeo: el trasfondo de la decisión que frenó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El eje del cuestionamiento está en la validez jurídica del llamado mecanismo de reequilibrio previsto dentro del acuerdo, que algunos diputados europeos temen que pueda limitar la capacidad regulatoria de la Unión Europea. También se objeta la base legal escogida para su aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin necesidad de aval de los parlamentos nacionales.

El propio Tribunal de Justicia estima que este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque, según indicaron fuentes oficiales, la Corte “posee control total” sobre los tiempos procesales y “puede, si lo considera necesario, priorizar una solicitud de opinión”.

Distintos sectores del Parlamento Europeo habían anticipado que el resultado sería muy ajustado y alertaron sobre el riesgo de demorar la ratificación del acuerdo enviándolo al Tribunal, especialmente en el actual contexto de amenazas arancelarias por parte de Donald Trump tras el despliegue de tropas europeas en Groenlandia