Saludo al presidente de Suiza, encuentro con financieras y exposición frente a CEO’s:

El presidente argentino tiene una intensa agenda de actividades en el marco del Foro Económico de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei será uno de los protagonistas de la jornada de este miércoles 21 de enero en el Foro de Davos: el líder de La Libertad Avanza brindará un discurso y se espera un posible encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Antes de su exposición, realizó una serie de actividades dentro de su agenda: saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin; mantuvo un encuentro con firmas financieras; y disertó frente a CEO’s globales.

Milei arribó a territorio europeo este martes 20 de enero en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos y lo hizo acompañado de su comitiva conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El presidente argentino viene de visitar Córdoba, donde presenció el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María; y luego viajó a Paraguay en el marco de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En esta oportunidad, el área de Prensa del Gobierno actualizó su agenda que finalizará el jueves 23, donde se tomará el avión de regreso a Argentina.

El presidente argentino está en Suiza en el marco del Foro de Davos. Foto: Prensa Gobierno

A qué hora habla Javier Milei en el Foro de Davos

Milei hablará desde las 11:45, luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia. Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

El presidente viajó con Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Karina Milei. Foto: Prensa Gobierno

Milei en el Foro de Davos: la agenda del presidente en Suiza (horario Argentina)

Miércoles 21 de enero

11:30: Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11:45: Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

06:30: Ceremonia de Firma del Consejo de Paz

Horario a confirmar: Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

Horario a confirmar: Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist , Zanny Minton Beddoes

Horario a confirmar: Encuentro de Milei con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain

13: Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia Argentina

Viernes 23 de enero