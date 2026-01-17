El presidente estuvo presente en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei llegó a Paraguay este sábado 17 de enero en el marco de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La ceremonia se llevó adelante en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del país vecino y el presidente sostuvo que “el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica, en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y del crecimiento de la pobreza”. Además, reveló que Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo: enviará el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la inserción internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional”, enfatizó Milei. El líder de La Libertad Avanza viene de estar presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María este viernes 16 de enero, donde incluso cantó con El Chaqueño Palavecino, quien cerró la noche.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

El mandatario argentino también sostuvo que el convenio entre ambos bloques no es un punto de llegada, sino “un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales, y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea”.

En este sentido, anunció que en los próximos días enviará el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. “Permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”, dijo, y expresó su anhelo de que “el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible”.

Además, consideró “fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado” y alertó contra la incorporación de mecanismos “como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente”, que reducirán “significativamente el impacto económico del acuerdo y atentarán contra el objetivo esencial del mismo”. Sumado a eso, los convocó a “repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global” y aseveró que Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía de mercado y libertad.

El presidente brindó un discurso en la ceremonia.

El guiño de Milei a Meloni y Trump

En su discurso, también hizo un especial reconocimiento a la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien llamó “amiga”, cuyo “compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”. Por último, el presidente argentino destacó lo hecho por Donald Trump “en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista, dictador, Nicolás Maduro”, y reclamó la libertad de todos los presos políticos, en particular de Nahuel Gallo y de los otros ciudadanos argentinos detenidos en ese país.

Además de Milei, a la ceremonia de firma del acuerdo entre bloques asistieron los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa; de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; de Paraguay, Santiago Peña; de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y el canciller de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira. También participaron los mandatarios de Panamá, José Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz, ambos Estados asociados al Mercosur.