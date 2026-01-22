El presidente partirá a Argentina tras su participación en el Foro Económico de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei finalizó su estadía en Suiza en el marco de su participación en el Foro Económico de Davos, cuya exposición se dio este miércoles 21 de enero. El presidente argentino llegará a Buenos Aires a primera hora de la mañana del viernes 23 con el foco puesto en visitar distintas ciudades del país en la antesala de la vuelta a la actividad en el Congreso, donde el Gobierno planea la sanción de reformas clave.

Milei arribó a territorio europeo este martes 20 de enero y lo hizo acompañado de su comitiva conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Antes de su exposición, realizó una serie de actividades dentro de su agenda: saludó a su par de Suiza,Guy Parmelin; mantuvo un encuentro con firmas financieras; y disertó frente a CEO’s globales.

Javier Milei y Gianni Infantino Foto: NA

Además, firmó la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz junto al presidente Estados Unidos, Donald Trump; se reunió con el director ejecutivo de Axiom Space, Jonathan Cirtain; mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; con el empresario Jared Kushner; y el sorpresivo encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la tensión del Gobierno con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Mllei partió desde Davos hacia Buenos Aires a las 13 de este jueves 22 de enero y está pautado su arribo a Argentina a las 6 de la mañana del viernes. El presidente tendrá una serie de actividades en los últimos días de enero con visitas a distintas ciudades del país en la antesala de la vuelta a la actividad en el Congreso para la aprobación de leyes clave, como la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Además, intentará ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue paralizado por el Parlamento Europeo y su puesta en marcha podría durar hasta dos años.

El presidente expuso este miércoles 21 de enero. Foto: REUTERS

La agenda de Milei en su vuelta a Argentina desde Davos

El mandatario estará en Mar del Plata el próximo lunes 26 para encabezar el “Tour de la Gratitud” junto a Karina Milei. El evento está convocado para las 20.30 y se espera que realice una caravana y hable a través de un megáfono, como suele hacer.

El martes 27, seguirá en la ciudad costera para estar presente en “La Derecha Fest”, un evento que tiene como objetivo dar la “batalla cultural” que pregona Milei y comenzará a las 19.30 en Horizonte Club de Playa con la participación de militantes libertarios como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Marquez, Sergio “Tronco” Figliuolo y el exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

El presidente Javier Milei encabezó una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Foto: (Presidencia)/NA

Posterior a su visita a en Mar del Plata, tiene pensado seguir con el “Tour de la Gratitud”, aunque todavía no tiene decidido si desembarcar en Entre Ríos o Jujuy. La actividad del presidente está vinculada a un refuerzo de su imagen política no solo de cara a la agenda legislativa del 2026, sino pensando en las elecciones presidenciales que ya son el próximo año.