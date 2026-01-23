Milei ya está en Buenos Aires tras el Foro de Davos y prepara su desembarco a Mar del Plata:

El presidente visitará la ciudad costera el lunes 26 y martes 27 de enero. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei le dijo chau a Suiza en el marco de su participación en el Foro Económico de Davos, cuya exposición se dio el pasado miércoles 21 de enero. El presidente argentino llegó a Buenos Aires a primera hora de la mañana de este viernes 23 y tendrá una intensa agenda en la recta final de enero 2026: el foco estará puesto en visitar distintas ciudades del país con un primer desembarco en Mar del Plata en la antesala de la vuelta a la actividad en el Congreso, donde el Gobierno planea la sanción de reformas clave.

Milei reactivó su agenda en territorio argentino tras su arribo a Argentina acompañado de su comitiva conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además de exponer en el Foro Económico de Davos, realizó una serie de actividades: saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin; mantuvo un encuentro con firmas financieras; y disertó frente a CEO’s globales.

El presidente partirá a Argentina tras su participación en el Foro Económico de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Además, firmó la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de la Paz junto al presidente Estados Unidos, Donald Trump; se reunió con el director ejecutivo de Axiom Space, Jonathan Cirtain; mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; con el empresario Jared Kushner; y el sorpresivo encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la tensión del Gobierno con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

El presidente tendrá una serie de actividades en los últimos días de enero con visitas a distintas ciudades del país previo a la vuelta a la actividad en el Congreso para la aprobación de leyes clave, como la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Además, intentará ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue paralizado por el Parlamento Europeo y su puesta en marcha podría durar hasta dos años.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Mar del Plata, el primer destino de Milei tras su participación en el Foro de Davos

Javier Milei llegará a Mar del Plata el próximo lunes 26 para encabezar el “Tour de la Gratitud” junto a Karina Milei. El evento está convocado para las 20.30 y se espera que realice una caravana y hable a través de un megáfono, como suele hacer.

El martes 27, seguirá en la ciudad costera para estar en “La Derecha Fest”, un evento que tendrá como objetivo dar la “batalla cultural” que pregona Milei y comenzará a las 19.30 en Horizonte Club de Playa con la participación de militantes libertarios como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Marquez, Sergio “Tronco” Figliuolo y el exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

El líder de La Libertad Avanza reactivará su agenda política tras el Foro de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Para el mes de febrero, Javier Milei proyecta una nueva escala del denominado “Tour de la Libertad”, con la posibilidad de que la gira continúe en Mendoza. La definición del destino no responde a una casualidad: el domingo 22 de febrero, la provincia celebrará elecciones en seis municipios para renovar los Concejos Deliberantes.

En ese marco, el espacio libertario selló un acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo y con el PRO para presentarse de manera conjunta en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Frente a ese escenario, desde el oficialismo evalúan concretar la presencia presidencial entre el 17 y el 19 de febrero en la antesala de unos comicios que tendrán un condimento particular en la ciudad de San Rafael, donde sigue abierto el debate por la autonomía municipal.