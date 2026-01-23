Los mandatarios se vieron las caras en la oficialización del Consejo de la Paz creado por Trump. Foto: REUTERS

Javier Milei formalizó la incorporación de Argentina al Consejo de la Paz, una iniciativa internacional impulsada por Donald Trump durante la ceremonia realizada en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Según el presidente de Estados Unidos, el organismo funcionará como un nuevo espacio para promover la resolución de conflictos globales, con alcance más allá de una única región y se supo por qué el país quedó eximido de pagar la membresía de 1.000 millones de dólares.

La adhesión de Argentina al Consejo de la Paz despertó todo tipo de reacciones no solo por su alcance diplomático, sino también por una cuestión económica: la normativa interna del organismo prevé que cada país debe pagar una membresía de 1.000 millones de dólares para mantener un asiento permanente y financiar sus actividades. Sin embargo, en el caso de la Argentina, esa obligación fue exceptuada por una decisión atribuida a la relación política entre Milei y Trump.

Donald Trump es el impulsor del Consejo de la Paz. Foto: REUTERS

Consejo de la Paz: por qué Argentina no pagará 1000 millones de dólares de membrería

Según confirmó la propia Casa Blanca durante el acto y luego consignaron fuentes oficiales de la comitiva argentina, Argentina fue eximida del pago de los US$ 1.000 millones, dado que se incorporó al Consejo de la Paz en carácter de “invitada”, un privilegio que no se exigió a otros países fundadores del consejo. En la ceremonia inaugural, la portavoz estadounidense Karoline Leavitt celebró: “Felicitaciones, presidente Trump, la carta está ahora en vigor y el Consejo para la Paz es ahora una organización internacional oficial“.

Para qué fue creado el Consejo de la Paz de Trump al que fue invitado Argentina

El Consejo de la Paz fue presentado por Trump como una estructura alternativa que en sus orígenes buscaba liderar los esfuerzos en torno al conflicto en Gaza y la reconstrucción posterior, aunque su mandato fue planteado de forma más amplia. “Esto no es de Estados Unidos, esto es para el mundo”, defendió Trump al hablar del nuevo organismo, remarcando su intención de extender su alcance a otros conflictos si logra resultados en Medio Oriente.

Entusiasmado con su nueva iniciativa -a la que, por la falta de líderes de peso internacional, analistas vaticinan un recorrido breve-, Donald Trump buscó que las ausencias no opacaran el lanzamiento y aseguró que 59 países ya habían adherido al Consejo. Sin embargo, lo concreto es que al acto fundacional solo concurrieron jefes de Estado, diplomáticos y funcionarios de 19 países, además de Estados Unidos. Frente a ese auditorio, integrado por delegaciones que iban desde Azerbaiyán hasta la Argentina e incluían a Paraguay y Hungría, Trump les dijo: “Ustedes son las personas más poderosas del mundo.”

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

La decisión de liberar a la Argentina del pago de la membresía millonaria generó comentarios diplomáticos y expectativas sobre el posicionamiento internacional. El país liderado por Javier Milei se sumó como uno de los pocos presidentes occidentales presentes en la firma junto a otros líderes, mientras que varias potencias europeas optaron por no participar por estar en las antípodas de Trump, con cuestionamientos hacia las reservas sobre su mandato y su compatibilidad institucional con la ONU.

La exención del pago se interpretó dentro del contexto de la cercanía entre Milei y Trump, lo que posicionó a la Argentina en un rol destacado dentro del nuevo foro aunque no implique una contribución económica tradicional como la exigida a otras naciones para su membresía permanente. En Buenos Aires, la noticia fue recibida como un gesto político que reforzó los vínculos bilaterales entre ambos gobiernos, aunque todavía no se dieron a conocer detalles en torno a qué actividades desarrollará el Gobierno dentro del organismo y para qué le servirá.