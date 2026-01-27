El presidente visitó Mar del Plata el lunes 26 de enero. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei se encuentra en Mar del Plata luego de su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza. El presidente argentino llegó el lunes 26 de enero para encabezar una caravana bajo el nombre de “Tour de la Gratitud”, en el marco del evento “La Derecha Fest” y aprovechó para visitar la planta de elaboración de la heladería Lucciano’s ubicada en el Parque Industrial General Savio.

A través de sus redes sociales oficiales, Milei publicó un video de su recorrida por la planta de la heladería Lucciano’s, donde saludó y se sacó fotos con trabajadores. “Viva la libertad carajo”, escribió el presidente en Twitter.

La noche de este martes 27 de enero será la última en territorio costero previo a su regreso a Buenos Aires, donde estará en el evento “La Derecha Fest” en el Balneario Horizonte que se realizará desde las 19.30. Será con entrada libre y gratuita y contará con expositores como Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente. También está previsto que asistan dirigentes aliados del PRO, como el exintendente Guillermo Montenegro.

“Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, indicó en su llegada a Mar del Plata. En ese marco, el presidente subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña y el rumbo económico del Gobierno: “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Milei le respondió a Techint mientras Paolo Rocca analiza denunciar a la empresa india por competencia desleal: “Los tubitos caros”

Javier Milei intensificó su confrontación pública con el Grupo Techint y su director ejecutivo, Paolo Rocca, en medio de la polémica por la licitación para el suministro de tubos para un tramo del gasoducto que un consorcio de empresas adjudicó a una firma india con una oferta más económica. La disputa abrió un frente directo entre el Gobierno y la empresa siderúrgica, que había sido proveedor tradicional de insumos para proyectos estratégicos en Vaca Muerta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, calificó el episodio como parte de la dinámica de “la nueva Argentina” y sostuvo que cuando se escuchan críticas de sectores que defienden “los prejuicios que causa la apertura”, se sabe “quien le llena el sobre”, en un mensaje interpretado como un ataque indirecto a los intereses de Techint y sus voceros. “Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos caros ¡VLLC!“, escribió.