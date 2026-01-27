El Gobierno declaró que aún sigue siendo insuficiente la capacidad de transporte para satisfacer la demanda interna y las exportaciones de gas natural. Foto: FM Litoral

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la declaración de emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural, según consta en el Decreto 49/2026 publicado este martes 27 de enero en el Boletín Oficial. La medida también incluyó las acciones vinculadas a esa emergencia con el objetivo de garantizar el abastecimiento durante los próximos inviernos, en un contexto donde aún no está completada la infraestructura necesaria para cubrir de manera independiente la demanda interna.

En los fundamentos de la norma, se señaló que las obras destinadas a ampliar la capacidad de transporte de gas natural, imprescindible para asegurar el suministro simultáneo de consumo interno y exportaciones, recién entrarían en operación en el período invernal de 2027. En tanto, mientras persistan las causas que motivaron las prórrogas previas, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) será “crítica” para garantizar la cobertura de los picos de demanda, especialmente en los meses fríos.

La ampliación de la emergencia energética se dio en medio de un proceso de transformación del régimen de subsidios y de la apertura de nuevos mecanismos para que el sector privado tenga un rol más activo en la importación de GNL y en la logística de regasificación, un cambio que el Gobierno impulsa para mejorar la eficiencia del sistema mientras se completan las obras de infraestructura que lo fortalezcan.

400 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico: el préstamo que acordó el Gobierno tras el apagón masivo en el AMBA

Para enfrentar la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico argentino, el Gobierno obtuvo la aprobación de un crédito por USD 400 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La confirmación del financiamiento llega tras los cortes de luz registrados a finales de 2025 y el apagón masivo que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pasado jueves 15 de enero.

La operación fue formalizada este lunes 19 de enero mediante el Decreto 23/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esto implicará el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a modernizar el sistema y mejorar la asignación de subsidios.

