Incendios forestales en la provincia de Chubut. Foto: Reuters (Maxi Jonas)

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron al Congreso que trate con carácter “urgente” la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual. Durante la videollamada, los mandatarios coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”.

Del encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Los mandatarios relevaron que en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Sumado a eso, destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado. La sanción de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

El Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces en medio de los incendios forestales en la Patagonia

El Gobierno anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas. La administración de Javier Milei tomó esta medida a través de la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio del Interior, en un contexto delicado por el fuego que azotó a Chubut y gran parte de la Patagonia.

El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el pasado 8 de diciembre, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó al Gobierno que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.

Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, y denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.