Casa Rosada. Foto: NA

La mesa política de La Libertad Avanza se reúne este jueves 29 de enero con la mira puesta en dos puntos importantes de cara a los próximos días. Por un lado, la discusión de la reforma laboral, el proyecto que el Gobierno quiere aprobar durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso en febrero; y por el otro, la declaración o no de la Emergencia Ígnea por los incendios forestales en la Patagonia tras el pedido urgente de gobernadores y en medio de la pérdida de más de 40 mil hectáreas.

La reunión de la mesa política del Gobierno será en horas del mediodía y participarán Karina Milei, Manuel Adorni y Santiago Caputo como los referentes oficialistas más importantes, La intención del Ejecutivo es sancionar el proyecto de reforma laboral: en los últimos días, se concretaron varios encuentros con espacios políticos dialoguistas para buscar consensos por parte de Patricia Bullrich y Diego Santilli.

En cuanto a la declaración de Emergencia Ígnea debido a los incendios en la Patagonia, el Gobierno evaluará si acepta o no este pedido a pesar de la pérdida de más de 40 mil hectáreas. Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

Qué es la Ley de Emergencia Ígnea que reclaman los gobernadores patagónicos y el Gobierno evalúa tratar en el Congreso

La emergencia ígnea es una declaratoria legal y administrativa que emite un gobierno cuando los incendios son tan graves que superan la capacidad de respuesta habitual de los bomberos y brigadistas. Es una especia de “alerta roja” que permite movilizar recursos de forma más rápida y drástica para prevenir o combatir el fuego.

Más de cuatro mil hectáreas fueron arrasadas por los incendios en la Patagonia argentina. Foto: EFE

Cuando se dicta esta medida, se activan mecanismos específicos para enfrentar la crisis, como por ejemplo:

Presupuesto extra: se liberan fondos de emergencia para alquilar aviones hidrantes, comprar equipamiento o contratar personal de refuerzo sin los tiempos burocráticos normales.

Coordinación federal: permite que distintas fuerzas (Ejército, brigadas nacionales, Defensa Civil) trabajen bajo un mando unificado de manera más ágil.

Prohibiciones estrictas: se suele prohibir cualquier tipo de quema de pastizales, incluso las controladas, y el uso de fuego en zonas recreativas.

Sanciones más duras: Las multas y penas por iniciar fuegos (intencionales o por negligencia) se vuelven mucho más severas durante este periodo.

“Acuerdo consolidado”: el balance de Patricia Bullrich tras la reunión por la Reforma Laboral con los jefes de bloque aliados

Patricia Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados para sumar votos de cara al debate por la Reforma Laboral. Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo), Luis Juez (Frente Cívico) Flavia Royon (Primero Los Salteños) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Avila (Independencia) Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

Patricia Bullrich. Foto: NA

La senadora precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”. “Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó.