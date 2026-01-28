Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

El ministro de Interior, Diego Santilli, se presentó este martes en La Derecha Fest, que tuvo al presidente Javier Milei como orador principal, y pidió a los militantes libertarios “avanzar con el cambio”, para lo cual se debe “salir del sometimiento de las provincias feudales que no quieren progresar”.

“No podemos perder la oportunidad de volver a abrazar las democracias occidentales, y no a Irán, Venezuela, Nicaragua... Volvemos a abrazar la oportunidad de desarrollarnos, crecer, ser libres. Nos dijeron incansablemente que no se podían resolver muchos de los problemas de nuestro país, nos dijeron que no podíamos eliminar el déficit: Milei lo hizo”, expresó Santilli en su discurso.

Las palabras de Diego Santilli. Video: Canal 26

Y sumó: “Nos dijeron que era imposible luchar contra los delincuentes y los chorros y hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 8 o 20 años”.

“Nos dijeron tantas cosas que no podíamos hacer y el presidente las cumplió. Hoy nosotros, para que ese cambio llegue a lo profundo de la Argentina y para que la Argentina sea grande como la que sueña el presidente, tenemos que ir a conquistar cada uno de los distritos que todavía están en manos del kirchnerismo”, instó el ministro a los militantes libertarios, para luego reiterar su pedido de “avanzar con el cambio”.

“El desafío empieza acá, en la provincia de Buenos Aires, diciéndoles a aquellos que no creen en la lucha contra los delincuentes, que no quieren devolver la oportunidad de construir el futuro con esfuerzo y mérito, que sí podemos cambiar”, añadió.

“Para esa Argentina grande, empecemos por acá y todas las provincias feudales que no quieren progresar, que tienen sometidos a sus ciudadanos”, sumó.

Javier Milei en La Derecha Fest

El presidente Javier Milei participó este martes de la Derecha Fest en Mar del Plata, donde brindó un encendido discurso ante militantes libertarios.

Durante un tramo de su discurso, el presidente volvió a apuntar contra Techint por la licitación de tubos para Vaca Muerta. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, señaló mientras reivindicaba al capitalismo, para luego cruzar al empresariado argentino: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra”, disparó.

“Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó el mandatario durante su presentación.

Además, Milei se tomo un momento para sumar en su raid a la prensa: “Eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

“Ustedes saben que el camino es sinuoso, no es rectilíneo uniforme. Y siempre se encuentra una piedra en el camino”, dijo en alusión a Paolo Rocca, CEO de Techint a quien ya había atacado por redes sociales. “Ese le pone un montón de guita a los periodistas”, cerró.