El helicóptero Leonardo AW109. Foto: X/@PabloRossiLN

La Armada Argentina avanzó en la adquisición de cuatro nuevos helicópteros Leonardo AW109M que se los compró a Italia, elementos clave para afirmar su vigilancia y control del Atlántico Sur.

Para ello, Argentina tuvo que acceder a un acuerdo de financiamiento internacional para ejecutar el proyecto denominado “Adquisición de Helicópteros Navales Livianos”, considerado estratégico para fortalecer las capacidades operativas de la Armada.

Nuevos helicópteros Leonardo AW109M de Argentina. Video: X/@Defence_Index

¿Cómo son los helicópteros Leonardo AW109 que compró Argentina?

El Leonardo AW109 es un helicóptero liviano, bimotor y de origen italiano, reconocido a nivel mundial por su versatilidad, confiabilidad y alto rendimiento. En su versión naval, está diseñado para cumplir misiones de vigilancia marítima, control de espacios jurisdiccionales, enlace, evacuación sanitaria y operaciones de búsqueda y rescate (SAR), incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Uno de los aspectos más relevantes es su capacidad de operar desde buques. Los AW109 podrán ser embarcados en unidades de la Armada Argentina, como los patrulleros oceánicos, ampliando el radio de acción de la fuerza en el Mar Argentino.

Con esta incorporación, Argentina no solo moderniza su flota, sino que da un paso clave para reforzar la presencia y el control soberano en una de las zonas estratégicas más sensibles del país.

Nuevos helicópteros Leonardo AW109M que suma Argentina. Foto: X/@ytbara202

Aunque la atención pública se concentró en la llegada de los F-16 y los blindados Stryker, la Armada viene impulsando programas orientados a modernizar su flota aérea, entre ellos la incorporación de los P-3C Orión y estos helicópteros ligeros destinados a operar desde los patrulleros oceánicos.

El proceso de compra se extendió durante varios años y sufrió recortes: el plan original contemplaba ocho unidades, pero finalmente se redujo a cuatro. Los AW109M fueron seleccionados para reemplazar a los AS-555 Fennec, cuya operatividad es limitada y que no fueron concebidos para misiones de vigilancia marítima, patrullado, transporte, evacuación o búsqueda y rescate, funciones hoy prioritarias para la Armada.

A fines del año pasado, el Gobierno autorizó un contrato de financiamiento con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank por 71,6 millones de euros. La firma del acuerdo fue confirmada oficialmente tras una reunión entre el ministro de Defensa y el embajador de Italia, lo que habilita avanzar con la incorporación de las aeronaves, aunque aún no se informó una fecha de entrega.