A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

La Libertad Avanza buscará avanzar con la firma del dictamen de la Reforma Laboral en un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados a realizarse este miércoles 18 de febrero con la intención de debatir el proyecto en el recinto el jueves 19. Sin embargo, el oficialismo ya da por hecho que la iniciativa no se convertirá en ley en esta primera instancia, ya que deberá volver al Senado tras la modificación del artículo más cuestionado que es el de licencias por enfermedad.

Desde las 14 de este miércoles, las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, recibirán a expositores durante tres horas antes de emitir despacho. El Gobierno se vio obligado a introducir cambios en el texto original luego de la polémica generada por la reducción salarial prevista para los casos de enfermedades o accidentes no laborales, que abrió una fuerte diferencia con los bloques aliados.

Gabriel Bornoroni durante la reunión de comisiones. Foto NA.

La negociación política está encabezada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem; y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la mesa política que conduce Karina Milei. El PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios condicionaron su apoyo a la modificación del artículo 44, que establecía que tras tres meses de licencia por enfermedad, el trabajador pasara a cobrar el 50% del sueldo -o el 75% si tenía cargas de familia- sin contemplar situaciones de gravedad.

Con el nuevo esquema que se incorporará al dictamen, se garantizará el pago del 100% del salario durante tres meses en caso de enfermedad grave, plazo que se extenderá a seis meses cuando el empleado tenga personas a cargo. La alternativa que evaluaba el oficialismo de sancionar una ley complementaria fue descartada y se optó por reformar directamente el texto principal.

Patricia Bullrich. Foto: NA

En términos de votos, el oficialismo confía en reunir unos 136 legisladores para aprobar la iniciativa en general, sumando a sus 94 diputados propios el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y parte de Provincias Unidas. No obstante, ese número podría no sostenerse durante la votación en particular de los 26 capítulos, donde se prevén resistencias en temas como la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la derogación de estatutos especiales, como el de periodista.

Por otro lado, otros puntos del proyecto tendrían mayor consenso: la modificación del sistema de indemnizaciones, la reducción de aportes patronales para incentivar nuevas contrataciones, los cambios en el régimen de vacaciones y la limitación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, donde se exigirá garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación. Mientras tanto, el Senado ya proyecta retomar el tratamiento con las modificaciones para sancionar la ley antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Protestas por la reforma laboral: Alejandra Monteoliva evalúa prohibir las banderas en las manifestaciones

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió a los violentos episodios registrados la semana pasada de protestas frente al Congreso Nacional en el marco del debate y la media sanción de la Reforma Laboral planteada por el Gobierno.

En ese sentido, Monteoliva anticipó que está bajo estudio endurecer medidas contra los manifestantes, así como también mayores controles en las manifestaciones sociales de protesta, como revisión de mochilas e incluso la prohibición de banderas políticas o de otra índole.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, se refirió a las protestas en el Congreso del miércoles pasado por la Reforma Laboral. Foto: NA.

Uno de los postulados de los endurecimientos en las medidas que plantea Monteoliva es el de prohibir mochilas o la revisión de las mismas y tampoco dejar llevar a las manifestaciones pancartas o banderas, dado que, en palabras de la ministra, estas pueden ser utilizadas como “flechas” al momento de enfrentarse los manifestantes con los agentes de seguridad. “No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas… Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos“, indicó la titular de la cartera de Seguridad.