Erling Haaland es uno de los delanteros más altos en la historia del fútbol: cuánto mide el futbolista de Noruega

El delantero noruego Erling Haaland. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El futbolista noruego, Erling Haaland, se ha convertido en una de las figuras del Mundial 2026. El deportista de 25 años, dueño de un carisma innegable, demostró que es un delantero de pura cepa anotando 7 goles en el torneo internacional hasta el momento. Así se ubicó en segundo puesto, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé. Ahora bien, Haaland ya les ganó en algo a los campeones del mundo y tiene que ver con su altura.

“¿Cuánto mide Erling Haaland?” se preguntan muchos aficionados al fútbol. Porque, sí, efectivamente el deportista se ha ubicado en el top 10 de delanteros más altos en la historia del deporte.

Altura de Erling Haaland

Erling mide exactamente 1,95 metros y es de los delanteros más altos del fútbol y se suma a la la siguiente lista:

Zlatan Ibrahimovic (Suecia) mide 1,95 metros

Artiom Serguéievich Dzyuba (Rusia) mide 1,97 metros

Nwankwo Kanu (Nigeria) mide 1,97 metros

Peter Crouch (Inglaterra) mide 2,01 metros

Nikola Žigić (Serbia) mide 2,02 metros

Jan Koller (República Checa) mide 2,02 metros

Erling Haaland durante un entrenamiento con la Selección de Noruega. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Dónde nació Erling Haaland?

Erling Haaland se enfrentará este sábado a Inglaterra por un pase a las Semifinales y así hacer historia con el Seleccionado de Noruega, que no clasificaba a una Copa del Mundo desde hacía 28 años. Lo curioso es que el delantero está conectado en algún punto con su próximo rival y no es solo porque actualmente juega para el Manchester City sino que, además, porque el deportista nació el 21 julio de julio de 2000 en la ciudad de Leeds, ubicada al norte de Inglaterra, cerca de Liverpool, Manchester y York.

Erling Braut Haaland fue el encargado de la mítica celebración de la Selección de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Su nacimiento allí fue fortuito. Su padre, Alf-Inge Håaland, también futbolista, se encontraba jugando en Leed United en ese momento. Los Haaland vivieron en Inglaterra hasta el año 2003, cuando finalmente se mudaron a Noruega junto con la madre de Erling, la extatleta, Gry Marita Braut. En ese momento, el pequeño solo tenía 3 años, pero un solo un tiempo después comenzó a jugar en las inferiores del club Bryne F.K.

Su debut fue en el año 2015 a los 8 años. Aunque también realizó otras actividades deportivas como atletismo, handball y golf, pero finalmente optó por el fútbol. Antes de llegar al Manchester City, Haaland pasó por el Borussia Dortmund, Red Bull Salzburgo y Molde F. K.

¿Quién es la pareja de Haaland?

El deportista está en pareja con la influencer Isabel Haugseng Johansen, de 22 años. Se conocieron en el equipo Bryne cuando eran pequeños, ya que Isabel también jugaba al fútbol con el equipo femenino.

Erling Haaland y su pareja Isabel Haugseng Johansen. Foto: Instagram Isabel Johanssen

Mantienen una relación desde el 2021 y, por el momento, tienen un solo hijo nacido en diciembre en 2024 al que llamaron Odin, en homenaje al dios más importante de la mitología nórdica, gobernante de Asgard y padre de Thor, el dios del Trueno.

¿Cuándo es el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El partido de cuartos de final de Noruega frente a Inglaterra será sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 18:00h (hora Argentina).