Paro de colectivos. Foto: NA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que este jueves se sumará al paro general de la CGT contra la reforma laboral, por lo que no habrá servicios de colectivos en todo el país.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado, en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

“ De ese modo, desde la medianoche de este miércoles no habrá colectivos en todo el país.

Colectivos. Foto: NA

El comunicado de la UTA

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, expresó el gremio en un comunicado.

Y amplió que la decisión “se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

Al respecto, el gremio de los colectiveros sostuvo que “los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa”.

“El paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte”, insistió el gremio en comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández.

Comunicado de la UTA. Foto: Captura

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Fraternidad

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional del jueves 19 de febrero