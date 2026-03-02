El presidente brindó un discurso de más de una hora y media de duración. Foto: REUTERS

Javier Milei tuvo una entrevista con Luis Majul en LN+ y se pronunció acerca de sus contestaciones por fuera del discurso oficial a distintos legisladores. Afirmó que le respondió a la “bancada kirchnerista” porque “son la combinación de groseros e ignorantes”. Y agregó: “No sólo gritan mientras uno está hablando, tratando de generar todo tipo de cosas anómalas, sino que además las cosas que dicen son de una brutalidad tan grande que uno no se las puede dejar pasar.”

Asimismo, el presidente habló de la generación de empleo, la asignación de los puestos vacantes en la Justicia, la llegada de Nahuel Gallo a la Argentina y la situación de Irán, entre otros temas.

Qué dijo Milei sobre las polémicas con la oposición

“¿Si me gusta domar cucas en el Congreso? Me encanta", afirmó Milei ante un atónito panel de periodistas. Y se justificó: “Le quiero poner un poco de humor, porque no sabe lo que es tener que lidiar con gente tan bruta, tan poco preparada y tan violenta”.

Luego de que le preguntaran sobre su autoevaluación sobre lo sucedido dijo: “La realidad es que si usted no les contesta es como cierta materia si usted le tira kerosene. Se agranda.” Y agregó que no piensa negociar con el kirchnerismo para asignar un juez de la corte.

¿Por qué tituló al discurso “La moral como política de Estado”?

“Nosotros creemos que la política debe estar diseñada en términos morales”, reafirmó el presidente, y subrayó que los valores a seguir son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la libertad de libre asociación.

Agregó: “Argentina, por el tamaño que tiene, tendría que tener un coeficiente de apertura del 93% y tiene el 28%. ¿De qué estamos hablando? Cerrarnos al mundo nos hizo pobres."

Polemizó una vez más con un ejemplo hipotético: “Y es falso que se destruyan puestos de trabajo, porque cuando usted abre la economía, en vez de comprar la remera a 50 dólares, la compra a cinco. Y usted se ahorró 45 dólares que gasta en otras partes de la economía, donde la economía es más productiva, le pagan más salarios. Entonces, a usted le suben los salarios, los precios que paga son más baratos, con lo cual aumenta su poder de compra, usted tiene mayor consumo, mayor calidad de vida. Ganan todos y pierden los políticos y los empresarios corruptos.”

Cerró este tema con un mensaje que reivindica su gestión: “Lo que nosotros estamos haciendo es moralmente correcto, es eficiente, en términos estáticos y dinámicos; y beneficia a la gran mayoría de la población, porque beneficia a todos los argentinos, salvo a los políticos corruptos y a los empresarios prebendarios, a los que les debería ir mal por definición.”

Qué opinó Milei sobre los conflictos internacionales

Milei se refirió a la escala del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel y a la llegada del ex preso político, Nahuel Gallo, al país gracias a la AFA.

“Lo que creo es que es admirable la política internacional que está llevando Estados Unidos. Hoy el mundo es más seguro gracias al accionar de Donald Trump, liderando Estados Unidos, y Bibi Netanyahu, liderando Israel. Son dos líderes de dimensiones descomunales, que están haciendo una contribución al bienestar y la paz del mundo civilizado enorme. Han terminado con un régimen terrorista que, por ejemplo, en Argentina nos pusieron dos bombas”, afirmó.

Respecto al último punto, le repreguntaron y cuestionaron sobre el nuevo líder supremo de la Guardia Revolucionaria iraní que está vinculado directamente al atentado a la AMIA. Y respondió: “Seguiremos buscando nosotros que se haga justicia por los atentados que hicieron en nuestro país.”

Por último, refiriéndose a la situación de Nahuel Gallo, afirmó: “Acá lo importante es que vuelva a estar con nosotros. Lo demás son cuestiones de vigésimo quinto orden. Lo que me importa es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros en Argentina.”